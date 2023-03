Titel für SV Bommern rückt näher - Clubderby früh beendet

Bommern. Die Kreisliga-Damen des SV Bommern rauschen weiter dem Aufstieg entgegen. Warum die Partie gegen die „Zweite“ zur Pause beendet werden musste.

Der interne Vergleich in der A-Kreisliga zwischen den beiden Damenfußball-Teams des SV Bommern 05 war am Mittwochabend wie zu erwarten eine klare Sache für den Tabellenführer um Trainer Olaf Kunstmann. Der SVB distanzierte die eigene Zweitvertretung überlegen mit 8:1, wobei die Partie schon zur Pause vorzeitig beendet werden musste.

Das Neuner-Team der SVB-Reserve, das u. a. auf Marina Kellnberger, Jenny Gögge und Celina Führer verzichten musste, hatte verletzungsbedingt nach den ersten 45 Minuten keine Chance mehr, das Spiel fortzusetzen. Marina Jarczynski und Christina Kreuger mussten mit Blessuren vom Feld. Schon nach gut einer Viertelstunde hatte der Spitzenreiter in der einseitigen Partie mit 5:0 in Führung gelegen.



Bommerns Geschwister Hoang erzielen zusammen vier Treffer

Für den SVB erzielten Jenny Hoang (2), Mandy Hoang (2), Mia Kunstmann (2), Arijeta Mulaj und Lea Walper die Tore - auf den Tabellenzweiten Eintracht Grumme hat man jetzt schon stattliche acht Punkte Vorsprung. Für Bommerns „Zweite“ traf Lena Wolff zum zwischenzeitlichen 1:6 per Handelfmeter.

Für den Aufstiegsanwärter vom Goltenbusch steht jetzt erstmal eine kleine Pause in der Liga an. Erst am 23. April geht es dann beim TuS Querenburg weiter.

