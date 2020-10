Vielleicht hatte es ja dieses einen Auslösers mit dem Erfolg gegen Germania Wuppertal bedurft. Jedenfalls sind die Verbandsliga-Männer der DJK BW Annen nun auf den Genuss gekommen, haben sich auch in Bönen zwei Zähler abgeholt. Die blau-weiße Oberliga-Reserve und die Landesliga-Herren der SF Schnee gingen leer aus. Der Tischtennis-Spieltag der Wittener Mannschaften im Überblick.

Damen-Oberliga: Zwei Niederlagen für Annens Reserve

DJK BW Annen II - SC Fortuna Bonn 5:7. Jetzt hat es sie also doch erwischt – auch wenn die erste Saisonpleite für die Annener Frauen gegen die ungeschlagenen Rheinländerinnen überhaupt nicht nötig war. Vor allem, weil Barbara Pernack ihr erstes Einzel (gegen Christine Mettner) nach 2:1-Satzführung noch abgab, die Abschnitte vier und fünf jeweils mit 10:12 hauchdünn verlor. Auch Zoé Peiffert kassierte (gegen Lisa Li) eine 2:3-Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre. Positiv zu vermerken: Narine Antonyan spielte einmal mehr groß auf, gewann alle drei Partien mit 3:0.

BWA: Narine Antonyan 3:0, Barbara Pernack 2:1, Pia Berger 0:3, Zoé Peiffert 0:3.

TuS Wickrath - DJK BW Annen II 8:4. Einen kapitalen Fehlstart legten die Wittenerinnen am Sonntag hin, lagen schnell mit 0:3 und 1:4 hinten. Gegenüber dem Vortag wirkten diesmal Natalia Zherebina und Mona Bisping statt Narine Antonyan und Pia Berger mit. Beste Annenerin war Zoé Peiffert, die zwei Einzelsiege verbuchte. Annen verkürzte zwischendurch auf 4:5, dann aber unterlag Peiffert knapp mit 2:3, und auch Bisping und Pernack mussten ihren Gegnerinnen gratulieren.

BWA: Natalia Zherebina 1:2, Barbara Pernack 1:2, Zoé Peiffert 2:1, Mona Bisping 0:3.

Damen-Verbandsliga: Die Dritte von BW Annen hat einen schweren Stand

DJK BW Annen III - TTC MJK Herten 3:9. Es bleibt dabei: Die „Dritte“ der Blau-Weißen hat in dieser Spielklasse einen schweren Stand, ist nach wie vor sieglos.

Selbst gegen einen schwach gestarteten Gegner wie Herten gab es nichts zu holen. Annen verlor die ersten acht Partien, ehe Nicole Kellermann-Fischer, Kristin Rozandsky und Heike Versteyl zumindest für etwas Ergebniskosmetik sorgten.

BWA: Kristin Rozandsky 1:2, Heike Versteyl 1:2, Nicole Kellermann-Fischer 1:2, Birgit Glass 0:3.

Herren-Verbandsliga: An den ersten vier Brettern macht Blau-Weiß alles klar

TTF Bönen II - DJK BW Annen 5:7. Mit dem zweiten Sieg in Folge lässt es sich doch getrost in die dreiwöchige Spielpause gehen. An Position sechs vertrat Tim Rittel Stammspieler Dennis Streck und machte seine Sache ordentlich, gewann sein erstes Einzel in vier Sätzen. Entschieden wurde die Partie an den ersten vier Brettern, wo es BWA gelang, insgesamt sechs Zähler einzusacken.

Schon der Start verlief für BW Annen optimal, denn man führte gleich mal mit 4:1, gewann dadurch Sicherheit. Als Klaus Hellmann, Wolfgang Spitzer und Manuel Haag dann ihre Punkte zum 7:2 für die Gäste an Land gezogen hatten, war der Drops gelutscht.

BWA: Klaus Hellmann 1:1, Wolfgang Spitzer 2:0, Manuel Haag 2:0, Hartmut Stoof 1:1, Michael Ertelt 0:2, Tim Rittel 1:1.

Herren-Landesliga: SF Schnee kassiert geschwächt die nächste Schlappe

SF Schnee - SuS Bertlich 2:10. Eine Woche nach dem vernichtenden 0:12 gegen den TuS Rahm kassierten die Sportfreunde Schnee in der TT-Landesliga die nächste bittere Schlappe. Wieder fehlten mit André Hagedorn und Dirk Knufinke wichtige Spieler, die so nicht zu ersetzen waren.

Gegen die starken Hertener Gäste lag man dann flugs 0:4 und 1:6 hinten. Vor allem das obere Paarkreuz mit Henning Lutzke und Andreas Galka enttäuschte diesmal. Die Pause (bis zum 31. Oktober) kommt für den Neuling offenbar zur rechten Zeit.

SF Schnee: Henning Lutzke 0:2, Andreas Galka 1:1, Markus Jäger 0:2, Theo Rozandsky 0:2, Matthias Wuttke 0:2, Thomas Brock 0:2.

