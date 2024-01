Witten Bei verschiedenen Laufveranstaltungen waren Wittener Aktive zum Jahresabschluss im Einsatz. Wo sie besonders erfolgreich waren.

Zum Abschluss des Sportjahres 2023 standen einmal mehr zahlreiche Silvesterläufe nahezu im gesamten Bundesgebiet auf dem Programm. Auch Wittens Laufsportler und -sportlerinnen schnürten dort noch einmal die Schuhe und waren durchaus erfolgreich.

Nicht zum ersten Mal wählte Till Schaefer vom PV Triathlon TG Witten als letzten Wettbewerb des Jahres den Silvesterlauf im und ums Hohenhorst-Stadion in Recklinghausen. Der Langstrecken-Triathlet ließ es dabei aber von der Distanz her eher gemächlich angehen. Über die fünf Kilometer war der 38-Jährige aus Sprockhövel aber nicht zu bezwingen, lief in 17:28 Minuten bei milden Bedingungen die beste Zeit. Fünf Sekunden hinter ihm kam sein Teamkollege aus der Laufgruppe „Andi and Friends“, Christian Winkler (17:33) ins Ziel.

Einen Doppelsieg für die Frauen vom PV Triathlon TG Witten gab es in Recklinghausen über die fünf Kilometer. Hier war am Ende Lisa Mann (23) die Schnellste, nach 21:10 Minuten kam sie ins Ziel - Rang zwei belegte Anna Schaefer (37) in 21:19 Minuten.

Der Sprockhöveler Triathlet Till Schaefer, der für den PV Triathlon Witten startet, gewann den 5-km-Silvesterlauf in Recklinghausen. Foto: Till Schaefer

Den größten Silvesterlauf Deutschlands pickten sich ebenso einige Wittener heraus, wählten dort u. a. die immens fordernde 15 Kilometer lange Strecke von Werl nach Soest. Für das beste Resultat der Ruhrstädter sorgte dabei Lena Röhring (22) vom PV Triathlon TG Witten. Sie wurde mit einer Zeit von 1:10,41 Stunden registriert. Für das beste Resultat der Ruhrstädter bei den Männern sorgte der 56-jährige Detlef Jandt (ebenfalls PV Triathlon TG Witten) in 59:36 Minuten (Platz 104). Einen schönen persönlichen Erfolg verbuchte Tadeusz Janasik vom Team Lohmann. Er ging über fünf Kilometer Nordic Walking an den Start, gewann seine Kategorie in 33:31 Minuten.

Auch eine ganze Reihe von Aktiven der Laufgruppe FunVorRun aus Witten nahm am letzten Tag des alten Jahres noch einmal alle Motivation zusammen und kämpfte sich über weitere Laufkilometer, um das Jahresziel zu erreichen oder einfach in der Gemeinschaft Sport zu machen. Fast 60 Läufer waren dabei sowohl bei einer lockeren Runde am Hammerteich als auch in Bremen, in Gummersbach, auf Sylt oder in Werl anzutreffen.

10,7 Kilometer umfasste der Silvestercrosslauf in Gummersbach, zu dem sich Nele Eggelsmann angemeldet hatte und mit einer Zeit von 57:36 Minuten auf Platz zwei der W 30 lief. Zur 42. Auflage des größten Silvesterlaufs Deutschlands meldeten sich u. a. Katja Buchholz und Kerstin Veit an. Letztere lief fast mit einer Schnapszahl von 1:24,44 Std. über die Ziellinie, Kerstin Buchholz folgte kurz darauf in 1:27,19 Std.

Laufgruppe FunVorRun Witten hat nächste Starts schon im Visier

Für Andrea Halbe war das Teilnehmerfeld mit 37 Startern beim 46. Silvesterlauf in Bremen-Fahrenhorst sicherlich überschaubar. Herausfordernd dagegen war die Strecke über 11,65 Kilometer, die sich die Wittenerin ausgesucht hatte: Bei trockenen acht Grad waren Baumstämme zu überwinden und Schlammlöcher zu umgehen. Mit einer Zeit von 1:16 Std. lief sie als vierte Frau gesamt auf Platz eins der W 55. Währenddessen nutzten Thomas, Sunita und Florian Hoeper ihren alljährlichen Silvestertrip nach Sylt zum Start beim dortigen Silvesterlauf.

Fest geplant sind für die FunVorRun-Aktion im ersten Quartal 2024 die Teilnahme am Neujahrslauf in Dortmund (7. Januar, am Phoenix-See) sowie am 25. Februar der Kristall-Marathon 500 Meter unter der Erde im Salzbergwerk Merkers in Thüringen und am 24. März der Venlo-Halbmarathon.

