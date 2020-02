Fußball Testspiele in Witten: Silberbach muss Alternativen testen

Witten. Einerseits Generalprobe, andererseits Versuchslabor – ein Ausblick auf den letzten Test des SV Bommern sowie alle Wittener Partien im Überblick.

Eigentlich sollte es eine echte Generalprobe sein für den SV Bommern: Der Wittener Bezirksligist startet am kommenden Sonntag mit der schwerstmöglichen Aufgabe bei Tabellenführer Welper seine Mission Klassenerhalt, hat sich dafür an diesem Sonntag den FC Wetter 10/30 aus der Parallelstaffel eingeladen (15 Uhr, Goltenbusch).

„Wir müssen aber notgedrungen noch etwas testen“, erklärt Trainer Jörg Silberbach, in dessen Kader die Grippewelle wie an vielen Orten Spuren hinterlässt: Unter anderem fallen Sven Mathea und Patrick Berghaus aus.

„Wollen den Fußball spielen, den wir erarbeitet haben“

Und ob sie beim Pflichtspielauftakt dabei sein können, ist auch nicht sicher – „also müssen wir Alternativen ausprobieren“, so Silberbach. Den Generalproben-Charakter will er trotzdem erhalten.

„Wir wollen schon den Fußball spielen und die Dinge zeigen, die wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben“, so der Trainer, für den es endlich der vorerst letzte Test ist – in einer Woche wartet dann seine Pflichtspielpremiere.

Weitere Tests am Wochenende:

TuRa Rüd. II - Vikt. Bochum II Sa., 16.30h



DJK Ruhrtal II - V. Habinghorst So., 12.30h

Wilhelmshöhe II - TuS Heven II 12.30h

TSV Witten II - Vorw. Kornharpen 12.30h

Langendreer 07- Hammerthaler SV 12.30h



SV Herbede II - TSV Witten 12.45h

RWW Bismarck II - Herbede III 13.00h



DJK Ruhrtal - BV Herne-Süd 14.30h

TuS Heven - Mengede 08/20 14.30h

TuS Stockum - SG Welper 14.30h





Esborn III - Hammerthaler SV 15.00h

Spvg. Berghofen - SV Bommern II 15.00h

Hasslinghausen - Rüdinghausen 15.00h

VfB Annen - RW Langendreer So., 15.00h





