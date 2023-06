Witten: Die Testspiele der höheren Fußball-Mannschaften

Witten. Die ersten Testspiele der Fußballteams für die Saison 2023/2024 sind bereits bekannt. Hier gibt es die Partien übersichtlich aufgelistet.

Noch halten sich die Wittener Fußballteams mit der Terminierung von Vorbereitungsspielen zurück. Während A-Liga-Aufsteiger SV Herbede II schon am Sonntag mit einer Partie beim A-Ligisten TuS Kaltehardt in die Testspielphase startet, lassen es die Erstmannschaften ruhiger angehen.

Bezirksliga-Aufsteiger SV Bommern sowie der SV Herbede haben noch gar kein Freundschaftsspiel offiziell eingetragen. Der TuS Heven empfängt am 30. Juli A-Ligist DJK Ruhrtal Witten zum Derby und spielt am 6. August zu Hause gegen Bezirksligist DJK TuS Körne. Ruhrtal spielt zudem am 6. August zu Hause gegen B-Ligist Waldesrand Linden.

Der Bezirksliga-Absteiger VfB Annen duelliert sich am 15. Juli mit der zweiten Mannschaft des TuS Stockum aus der Kreisliga B. Am 6. August kommt Waldesrand Linden an die Westfalenstraße. Mit-Absteiger TuS Stockum reist am 6. August zum A-Ligisten SC Wengern. TuRa Rüdinghausen testet seine Form am 30. Juli beim A-Ligisten Dorstfelder SC.

TuS Heven

30.07. gegen DJK Ruhrtal Witten (H)

06.08. gegen DJK TuS Körne (H)

SV Herbede

Noch keine offiziell gemeldeten Spiele

SV Bommern

Noch keine offiziell gemeldeten Spiele

SV Bommern II

09.07. gegen SpVgg Westfalia Buer (H)

16.07. gegen Eintracht Grumme (H)

20.07. gegen SC Wengern (A)

23.07. gegen TuS Stockum II (H)

30.07. noch keinen Gegner

06.08 gegen Westfalia Herne II (H)

SV Herbede II

02.07. gegen TuS Kaltehardt (A)

09.07. gegen SF Niederwenigern II (A)

16.07. gegen SC Obersprockhövel III (A)

23.07. gegen TSG Sprockhövel II (A)

30.07. gegen SF Niederwenigern III (A)

TuRa Rüdinghausen

30.07. gegen Dorstfelder SC (A)

DJK Ruhrtal Witten

30.07. gegen TuS Heven (A)

06.08. gegen DJK Teutonia Ehrenfeld (A)

VfB Annen

15.07. gegen TuS Witten Stockum II (A)

08.06. gegen SV Waldesrand Linden (H)

TuS Stockum

06.08. gegen SC Wengern (A)

Hammerthaler SV Frauen

16.07. gegen SG Wattenscheid 09 Frauen (H)

23.07. gegen SV Eintracht Grumme (A)

30.07. gegen SV Blau-Weiß Weitmar (15 Uhr)

Diese Liste wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.

Mehr Sportnachrichten aus Witten gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten