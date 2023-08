Testspiel-Überblick: Camara mit Viererpack für FSV Witten

Witten. Tore satt – viele Wittener Fußball-Talente sind kurz vor dem Saisonstart in Torlaune. Der Blick auf die Jugend-Tests von TuS Stockum und FSV.

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu und so stehen auch die Wittener Jugend-Bezirksligisten vor entscheidenden Wochen: In zehn Tagen beginnt die Meisterschaft. So liefen die jüngsten Tests.

FSV Witten - C-Jugend

Nachdem die C-Junioren der Junglöwen am Samstag ein intensives Turnier absolvierten, reisten sie angeschlagen und dezimiert nach Hordel, verloren dort 2:3 (1:0.) Nach einem guten Start konnten die Gäste die Intensität lediglich eine Hälfte lang hoch halten. Die beiden Tore für die Wittener erzielten Michael Ofori und Sidney Youmbi. „Nach einer guten ersten Hälfte, wechselten wir in den zweiten 35 Minuten viele Spieler ein, die lange im Urlaub waren, da haben leider einige ihre Chance nicht genutzt“, so FSV Trainer Josue Massoma.

TuS Stockum - B-Jugend

Ebenso fiebern Stockums B-Junioren dem Saisonstart entgegen. Beim Jungjahrgang von RW Barop gab es ein 1:1 (0:0). Dort zeigten die Stockumer zwei Gesichter. „In der ersten Hälfte hatten wir keinen Zugriff, viele leichtsinnige Ballverluste und verloren fast alle zweiten Bälle. In der zweiten Halbzeit kontrollierten wir das Spiel und hatten einige Chancen auf den Sieg, am Ende sprang aufgrund mangelnder Torchancenverwertung nur ein Remis heraus“, so TuS-Trainer Dennis Lipinski. Das Tor für die Gäste erzielte Keyhan Elbüstü.

FSV Witten - B-Jugend

Auch die U17 des FSV testete wieder doppelt. Am Samstag ging es gegen die SF Niederwenigern, bevor man Sonntag gegen den SSV Buer spielte. Samstag hatte Niederwenigern keine Chance, dennoch war Trainer Daniel Ehrhardt nach dem 6:0-Sieg des FSV nicht ganz zufrieden. „Die erste Hälfte war zufriedenstellend, allerdings haben wir in Halbzeit zwei einige Dinge gesehen, die uns gar nicht gefallen haben. Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, so Ehrhardt. Tore erzielten Emre Tosun, Subhanallah Amiry und Mann des Tages war Emmanuel Camara mit vier Treffern.

Wittens Trainer Daniel Ehrhardt. Foto: Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Nachdem die Wittener Samstag sechs Tore erzielten, gab es am Sonntag ein torloses Remis in Buer. „Der Gegner hat uns sehr gut gefordert“, so Ehrhardt. Der SSV konnte ein Chancenplus und auch einen Elfmeter nicht nutzen.

„Alles in allem war es trotzdem ein lehrreiches Wochenende für uns und wir bereiten uns bestmöglich auf den Saisonstart vor“, so Ehrhardt.

FSV Witten - A-Jugend

Ein doppeltes Testwochenende absolvierten auch die FSV-A-Junioren. Samstag ging es gegen Wacker Obercastrop und Sonntag zu Landesligist TSC Eintracht Dortmund.

In Obercastrop gab es ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den FSV, der am Ende 5:3 gewann. Tore für die Wittener erzielten Jonah Hebeler, Sonas Yogeswaran, Mohamed Bouziani und Pius Haferkamp mit einem Doppelpack. „Nach dem frühen Rückstand haben wir uns schnell gefangen und eine souveräne Führung herausgeschossen. Gegen eine sehr gute Bezirksligamannschaft war der Sieg dann auch hinten raus nie gefährdet“, so FSV-Coach Sascha Gerland.

Am Sonntag ging es dann gegen den Dortmunder Landesligisten. Dort sahen die Wittener in Hälfte eins wenig Land und die Hausherren nutzten die Schwächen gnadenlos aus. Bereits zur Pause führte Eintracht 4:0, der Endstand war 4:1 „Die erste Halbzeit war ganz schwach und zwei der vier Gegentore haben wir dem Gegner praktisch aufgelegt. In den zweiten 45 Minuten war es dann ein ausgeglichenes Spiel, wo man den Klassenunterschied aus der 1. Halbzeit nicht mehr sah“, bilanzierte Coach Gerland. Den Ehrentreffer für die Junglöwen erzielte Leonard Duah.

Alles zum Sport in Witten lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten