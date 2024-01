Mit seinem TuS Heven will Trainer Maik Knapp am Sonntag das Testspiel gegen den SV Herbede II bestreiten. Dabei dürften die Platzverhältnisse aber noch ziemlich schwierig werden.

Witten Einige der heimischen Fußballteams müssen geplante Testpartien am Wochenende wegen der Platzverhältnisse absagen. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Raus aus den Sporthallen, rauf auf die Plätze? Das scheint in diesen Tagen gar nicht so einfach zu sein für die heimischen Fußballteams. An diesem Wochenende sollten schon die ersten Testbegegnungen stattfinden - einige allerdings wurden bereits wieder abgeblasen, weil die Sportanlagen gesperrt wurden.

„Bei uns kann am Wochenende noch nicht gespielt werden, bis einschließlich Sonntag ist unser Platz gesperrt“, sagt Florian Brommer, Abteilungsleiter des SV Bommern 05. Somit muss u. a. das Bezirksliga-Team von Trainer Jörg Silberbach seine Partie gegen den FC Herdecke-Ende verschieben bzw. ganz ausfallen lassen. Auch die SVB-Reserve, die bei RW Stiepel antreten wollte, muss sich nun anderweitig beschäftigen.

TuS Ruhrtal möchte Testspiel bei A-Jugend von Westfalia Herne absolvieren

Bereits zeitig abgesagt wurde das Derby zwischen TuRa Rüdinghausen und dem SV Herbede - möglich, dass die beiden Wittener Teams ihre Partie schon am Dienstag (19.30 Uhr) nachholen. Der Partie des VfB Annen gegen den TuS Stockum II (So., 15 Uhr) droht auch eine Absage. Bei A-Ligist TuS Stockum steht man noch vor einer ungewissen Situation, „aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partie bei SW Eppendorf stattfinden kann“, wartet Trainer Julian Zimmer quasi stündlich auf eine Absage aus Bochum. Wenn diese nicht erfolgt, würde am Sonntag um 14.45 Uhr angepfiffen. Bis zum Freitag einschließlich waren die Sportanlagen in Herne gesperrt - demzufolge rechnet auch Mark Heinrich, Trainer der DJK TuS Ruhrtal, nicht damit, dass sein Team die Partie am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) bei der A-Jugend von Westfalia Herne wird bestreiten können.

Unbedingt antreten will hingegen Maik Knapp, der Trainer des Bezirksligisten TuS Heven. Am Sonntag (15.15 Uhr) möchte er den Vergleich zwischen seiner Elf und dem SV Herbede II am Haldenweg beobachten. „Wir haben unter der Woche auf dem Schneeboden trainiert, das ging eigentlich ganz gut“, so Knapp. Für Sonntag sind ca. fünf Grad plus angesagt - da ist kaum anzunehmen, dass der Kunstrasen schon wieder frei sein wird.

