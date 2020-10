TC Hohenstein: Kooperation in Witten trägt schon Früchte

Bei leichtem Nieselregen und milden Temperaturen veranstalteten die Studierenden der Universität Witten/Herdecke ein Tennisturnier in Kooperation mit dem TC Hohenstein anlässlich des Saisonabschlusses. Im Vordergrund sollte dabei vor allem der Spaß am weißen Sport stehen.

Student Justus Mai erklärte die Intention hinter der Veranstaltung: „Ich hatte das Gefühl, dass Tennis schon irgendwie mehr Aufmerksamkeit im Großen und Ganzen bekommt. Aber ich wollte den Sport gerade hier in Witten und vor allem unter den Studenten noch präsenter machen, und so kam mir die Idee eines Turniers mit anderen Gleichgesinnten. Ich denke das ist eine nette Sache.“

Voss sieht „Win-Win-Situation“

Aufgrund der ohnehin schon langen Kooperation zwischen den Studierenden und dem TC Hohenstein bot sich die Gelegenheit, die Veranstaltung auf eben jenem Vereinsgelände durchzuführen: „Wir haben Andreas Voss mit ins Boot geholt, und der war auch ganz begeistert von der Idee“, erklärte Mai. Andreas Voss, Vorsitzender des Vereins: „Als mir Justus vor ein paar Wochen von seiner Idee erzählte, habe ich nicht lange überlegt. Ich bin von dem Engagement und dem Einsatz der Studenten wirklich positiv überrascht und höchstzufrieden. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir können unter Umständen neue, talentierte Spieler an Land ziehen, die Studenten haben einen schönen Tag, und der Tennissport wird präsenter.“

Allzu viele Besucher fanden am Turniertag jedoch nicht den Weg zum Hohenstein. Zwischendurch verfolgten knapp 15 Zuschauer die Partien. Justus Mai war dennoch zufrieden mit seinem Event: „Ich denke, das war ein schöner erster Testlauf. Wir wollen das Ganze in den nächsten Jahren auf jeden Fall fortführen und dann auch deutlich größer machen. Mit ein wenig Zeit wird uns das mit Sicherheit gelingen.“ Die Studierenden, die in zwei Leistungsklassen antraten, schienen eine Menge Spaß zu haben: „Wir haben ursprünglich drei Leistungsklassen geplant, jetzt sind es eben zwei geworden, aber im Vordergrund steht so oder so der Spaß.“

TCH-Vorsitzender Andreas Voss möchte auch in Zukunft die Studierenden in vereinsinterne Themen mit einbeziehen: „Wir haben aktuell 26 Studierende, die sich wirklich bemühen und auch die Zukunft des Vereins widerspiegeln. Dementsprechend möchten wir sie auch in Entscheidungen mit einbinden.“