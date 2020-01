Tatsiana Bahr steht bei Blau-Weiß Annen vor Comeback

Doppelschicht für die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen - und das Quartett aus der Ruhrstadt benötigt derzeit noch jeden Punkt, um sich die Abstiegsränge in der 3. Bundesliga vom Leibe zu halten.

Am Samstag (15 Uhr) geht es daheim im Forum der Hozkamp-Gesamtschule gegen den TTC G.-W. Staffel. Die Gäste aus Limburg (u. a. mit der früheren Bochumerin Katharina Michajlova) stehen als Tabellenvierter eigentlich bereits jenseits von Gut und Böse, werden weder mit Auf- noch mit Abstieg in Berührung kommen. „Ich hoffe, dass wir da was mitnehmen können“, so BWA-Geschäftsführer Paulo Rabaca. Zumal die Annenerinnen eventuell erstmals wieder mit Tatsiana Bahr antreten können. „Wir planen das Spiel in Bestbesetzung“, sagt Rabaca - so will man die Hinspiel-Scharte (2:6) auswetzen.

Doppel mit Pernack und Antonyan geplant

Einen Sieg wünscht sich der BWA-Manager am Sonntag (15 Uhr) an gleicher Stelle gegen den Tabellensechsten TTK Großburgwedel. Im Hinspiel gewann Annen mit 6:2, holte sowohl beide Doppelzähler als auch die komplette Punktausbeute im oberen Paarkreuz. Mit Oxana Fadeeva, Tatsiana Bahr, Narine Antonyan und Ingrida Preidziute ist Annen wohl klarer Favorit. Im Doppel wird am Wochenende Barbara Pernack an der Seite von Antonyan zum Einsatz kommen.