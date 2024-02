Tanzgala des TuS Stockum wartet mit Überraschung auf

Witten Ein prallvolles Programm wartet auf die Besucher der Tanzgala, die der TuS Stockum am Samstag bereits zum zweiten Mal präsentieren wird.

Schon im vergangenen Jahr war diese Veranstaltung ein großer Erfolg. Keine Frage also, dass der TuS Stockum auch diesmal wieder lange an einer abwechslungsreichen Tanzgala gefeilt hat, die das gesamte Spektrum des Vereinsangebots in Sachen Gymnastik und Tanz abbildet. Am kommenden Samstag (Einlass: 16 Uhr; Beginn: 17 Uhr) wird die Stockumer Sporthalle an der Pferdebachstraße also wieder in eine große Bühne verwandelt.

„Eintrittskarten gibt‘s leider schon seit einer ganzen Weile nicht mehr - wir waren schon früh ausverkauft“, sagt Peter Ludwig, der Vorsitzende des Gesamtvereins. Auch er freut sich auf das tanzsportliche Feuerwerk am Samstag, bei dem gut 20 Gruppen des Vereins aus den verschiedenen Sparten ihr Können vor großer Kulisse zeigen werden.

TuS Stockum richtet Landesentscheid im DTB-Dance-Cup aus

Vor Jahresfrist bei der Premiere war das Publikum schon begeistert von den einzelnen Darbietungen. Diese reichen auch diesmal vom Ballett über Jazz- und Modern Dance (Contemporary) und Showtanz bis hin zu Hip Hop, Irish Dance und zum Wettkampfsport im DTB Dance. Gerade dort hatte der TuS Stockum im vergangenen Jahr schon auf nationaler Ebene auf sich aufmerksam gemacht, als die Jugendgruppe „Milagro“ beim Deutschland-Cup in Sersheim auf Anhieb den sechsten Platz belegte.

Auch die Ballettmädchen des TuS Stockum hatten im vorigen Jahr viel Spaß an der Premiere der Tanzgala ihres Clubs. Foto: TuS Stockum

„Auch in diesem Jahr haben wir da einiges vor und hoffen, dass wir uns wieder für den Bundeswettbewerb qualifizieren“, so Marion Kegenhoff, eine der Trainerinnen. Im Juni wird der TuS Stockum im Übrigen sogar selbst Gastgeber des NRW-Landesentscheids sein, die nationale Titelentscheidung wird dann im Herbst von TuRa Rüdinghausen in der Husemann-Sporthalle ausgerichtet.

Bei der Stockumer Tanzgala am Samstag wird es u. a. auch einen Gastauftritt von Tanzsportlerinnen und Tanzsportlern des VfL Bochum geben. „Was das genau wird, da müssen wir uns aber überraschen lassen“, so Kegenhoff.

