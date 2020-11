SV Herbede stellt früh die Weichen bis Mitte 2022

Herbede. Den Vertrag mit Trainer Jan Kastel hat der SV Herbede in Windeseile bis 2022 verlängert. Der Club hat viel vor, will sich gezielt verstärken.

So schnell war eine solche Personalie wohl selten abgewickelt. Beim A-Kreisligisten SV Herbede hat man während des vierwöchigen Lockdowns die Zeit genutzt, um wichtige, zukunftsweisende Entscheidungen zu fällen. Wie der Vorsitzende Marcus Hahn jetzt via Pressemitteilung verlauten ließ, hat sich der Club mit dem gesamten Trainerteam um Jan Kastel sowie auch mit der sportlichen Leitung auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2022 verständigt.

„Der Vorstand freut sich sehr, dass alle an Bord bleiben und wir den vor der Saison eingeschlagenen Weg unter dem Motto ,Gemeinsam für Herbede’ weiter gehen werden“, ließ Hahn wissen. Neben Cheftrainer Jan Kastel, der im Sommer an die Kemnade gewechselt war, verlängerten auch seine Co-Trainer Oliver Hippert und Jan Garzareck ihre Kontrakte beim SV Herbede. Im Hintergrund werden auch weiterhin Nino Pöstgens, Mirko Rast und Daniel Beckmann die Fäden beim momentanen A-Kreisliga-Fünften ziehen.

Auch die sportliche Leitung bleibt dem Club erhalten

Ziel des Vereins sei es nach wie vor, junge Talente in der ersten Mannschaft einzubauen und zu entwickeln. „Dass gerade die aus der eigenen Jugend gekommenen Spieler sich immer besser einbringen, bestärkt uns in unserem Vorhaben“, stellt Marcus Hahn fest. „Die Jungs werden immer besser und haben noch enormes Entwicklungspotenzial.“ Auch in Zukunft wollen die Herbeder weiter auf Akteure mit „Stallgeruch“ setzen. Auf der einen oder anderen Schlüsselposition werde man sich noch verstärken, wie der Clubchef durchblicken ließ. Die fußballfreie Zeit und den Winter wolle man beim SVH intensiv nutzen, um weitere Weichen zu stellen für die Serie 2021/22. Hahn dazu: „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem vorhandenen Kader und gezielten Neuzugängen in der kommenden Saison auch wieder eine gute Rolle spielen werden.“

Ein Jahr ist kein Jahr, dachte sich wohl SVH-Trainer Jan Kastel und verlängerte seinen Kontrakt bis zum Ende der Spielzeit 2021/22. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Für Jan Kastel war es keine Frage, dass er sich auch weiter an die Herbeder binden würde. „Ich fühle mich hier sehr wohl und kann meine Ideen sehr gut einbringen.“ Aktuell sei die sportliche Ausbeute (bei einer Niederlage und zwei Remis nach sieben Partien) zwar nicht ganz optimal, „aber die Mannschaft steckt ja auch noch in einer Entwicklung. Insgesamt läuft es gut, die Truppe hat großes Potenzial“, sagt Kastel. Über finanzielle Dinge habe er bei der Verhandlung mit dem SVH-Vorstand gar nicht gesprochen. „Ich bin von diesem Verein begeistert, hier kann man einiges erreichen.“

Schon jetzt liegen dem SVH-Trainer einige Zusagen der aktuellen Spieler vor

Konkrete Pläne in Sachen Personal seien bereits vorhanden. In der Defensive, im Mittelfeld und ganz vorne im Sturm wolle man sich mit gestandenen Akteuren noch verstärken. „Wir werden da bewusst auf Führungsspieler setzen, denn nur mit jungen Leuten geht es auch nicht“, so der SVH-Coach. Wenngleich Top-Talente wie Torhüter Gian-Luca Rexhäuser, Johannes Bosco oder Max Augustin schon jetzt einen festen Platz im Herbeder Mannschaftsgefüge haben. Derzeit ist Kastel dabei, Zusagen seiner Akteure für die kommende Saison einzusammeln. „Eine Handvoll Spieler hat schon Ja gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich“, so der Coach. Der im Übrigen nicht glaubt, dass in diesem Kalenderjahr noch weitere Pflichtspiele für sein Team stattfinden werden. „Ich gehe davon aus, dass wir im neuen Jahr wieder einsteigen und dass dann auch nur die Hinrunde beendet wird.“