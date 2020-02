Im Achtelfinale des Kreispokals war für den A-Ligisten SV Herbede Endstation. Daheim gegen den CF Kurdistan Bochum setzte es am Dienstagabend eine 1:3 (1:2)-Niederlage. Dennoch zogen sich die Wittener gegen den Bezirksligisten ganz ordentlich aus der Affäre.

„Das war ein richtig guter Test“, sagte Herbedes Vorsitzender Marcus Hahn, der vor allem in der zweiten Hälfte einen druckvollen, selbstbewussten SVH erlebte, der es dem favorisierten Team aus Bochum schwer machte. Der CF Kurdistan war bereits nach elf Minuten mit 1:0 in Führung gegangen, doch die Gastgeber hatten die richtige Antwort parat - Mahamadou Juwara sorgte nur drei Minuten später für den Ausgleich.

Schneller Ausgleich durch Mahamadou Juwara

Bei der erneuten Führung für den Bezirksligisten stand dann Glücksgöttin Fortuna Pate: „Das war ein Schuss genau in den Winkel - da gab’s nichts zu halten“, so Herbedes Clubchef über das 1:2 in der 45. Minute. Danach pfiff der Unparteiische schon gar nicht mehr an, bat die Mannschaften gleich zum Pausentee.

Im zweiten Abschnitt suchten die Wittener ihr Heil in der Offensive, hatte jetzt auch mehr vom Spiel - lediglich der letzte Pass fehlte. Der eingewechselte Markus Maxellon stand bei der größten SVH-Chance im Abseits (78.). Kurz zuvor wurde ein Akteur der Bochumer des Feldes verwiesen, nach der „Ampelkarte“ hatte Herbede die Gelegenheit, gegen zehn Mann zumindest noch das Elfmeterschießen zu erreichen. Doch daraus wurde nichts: In der Schlussminute unterlief der Elf von Trainer Christopher Pache ein folgenschwerer Schnitzer, der zum 1:3 führte.

Torfolge: 0:1 (11.), 1:1 Juwara (14.), 1:2 (45.), 1:3 (90.).