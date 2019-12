Sprockhövel. Beim Turnier um den WAZ-Pokal in Sprockhövel schafft der SV Herbede den Sprung in die Zwischenrunde. Am Samstag versuchen es Heven und Ruhrtal.

SV Herbede macht’s spannend - 3:3 gegen Schwelm reicht

Für den A-Kreisligisten SV Herbede geht’s am Sonntag beim Hallenturnier um den WAZ-Pokal in Sprockhövel weiter. Die Mannschaft von Spielertrainer Christopher Pache löste ihr Zwischenrunden-Ticket am Freitagabend in ihrem allerletzten Gruppenspiel.

Ausgerechnet Pache selbst hätte beinahe als Pechvogel der Tages beim Ausscheiden seines Teams Pate gestanden, denn in der entscheidenden Partie gegen den VfB Schwelm unterlief ihm ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:2. Damit wären die Kreisstädter weiter gewesen. Doch Herbede hängte sich noch einmal mächtig ‘rein, Oliver Hippert (mit seinem zweiten Treffer in dieser Begegnung) und Ümran Sisman sorgten für die Tore zum 3:2. Der Ausgleich kurz vor Schluss brachte Schwelm nichts mehr.

Schon der erste von drei Turniertagen in der Glückauf-Sporthalle erfreute sich bester Resonanz. Foto: Bastian Haumann

Für den B-Kreisligisten Hammerthaler SV indes endete das Turnier um den WAZ-Pokal erwartungsgemäß nach der Vorrunde. Doch die Wittener zeigten durchaus ansprechende Leistungen. Beim 3:2-Sieg gegen den VfL Gennebreck traf Pierre Ehlert doppelt, auch Taoufik Hlaouit langte hin. Es folgten ein 0:1 gegen Schwelm und die klare Niederlage gegen Herbede, bei der nur Armin Siljkovic für den HSV traf. Auch im abschließenden Duell mit der TSG Sprockhövel II zog sich Hammerthal gut aus der Affäre, unterlag am Ende mit 2:4 (Tore: Ehlert, Stefaniak).

TuS Heven und TuS Ruhrtal steigen am Samstag ins Geschehen ein

Am heutigen Samstag geht das Traditionsturnier um 16 Uhr weiter - dabei gehen auch der TuS Heven 09 (in Gruppe C) und die DJK TuS Ruhrtal (Gruppe D) ins Rennen. Eine Chance aufs Weiterkommen dürften beide Teams haben, wenngleich die Ruhrtaler u. a. Oberligist TSG Sprockhövel als stärksten Gegner vor der Brust haben.