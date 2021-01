SV Herbede landet Transfercoup mit Brian Sieweke

An Brian Sieweke (M., TuRa Rüdinghausen) waren schon einige Vereine interessiert. Den Zuschlag für die kommende Saison hat nun der SV Herbede erhalten.

Witten. Der Wittener A-Kreisligist SV Herbede hat sich ab Sommer die Dienste von Rüdinghausens Mittelfeldspieler Brian Sieweke gesichert.

Schon frühzeitig stellt der SV Herbede die Weichen für die Saison 2021/22. Wo die Wittener Fußballer dann spielen werden, ist zwar noch nicht absehbar. Fest steht allerdings, dass dann mit Brian Sieweke (aktuell noch bei Ligarivale TuRa Rüdinghausen) ein vielversprechender Neuzugang das schwarz-weiße Trikot der Herbeder tragen wird.

"Für mich ist das eine neue sportliche Herausforderung, die ich nach vier Jahren in Rüdinghausen gesucht habe", so Sieweke, der als defensiver Mittelfeldspieler die Fäden zieht an der Brunebecker Straße, maßgeblich dazu beiträgt, dass TuRa (aktuell auf Platz zwei) nach wie vor beste Titelchancen hat.

Für Sieweke ist Trainer SVH-Kastel ein "Spielermagnet"

Er selbst aber habe von sich aus den Schritt auf Herbedes Trainer Jan Kastel zu gemacht. Keine Frage, dass alles Weitere dann schnell geklärt war. Im gemeinsamen Gespräch mit dem SVH-Vorsitzenden Marcus Hahn wurde man sich schnell einig. "Ich möchte einfach noch mal unter Jan Kastel spielen", lässt der 28-Jährige wissen. "Kastello ist menschlich ein super Typ, ein absoluter Spielermagnet. So, wie ich ihn kennengelernt habe, opfert er sich für seinen Verein und seine Spieler auf, gibt auf und neben dem Platz alles", so Siewekes Lobeshymne auf Jan Kastel, der auch in Rüdinghausen schon drei Jahre lang sein Coach war.

Der SV Herbede habe "eine prima Truppe und stellt dort richtig was auf die Beine. So, wie ich das mitbekomme, werden noch weitere Zugänge folgen", berichtet Sieweke. Auch die Herbeder haben als momentan Tabellenfünfter (vier Punkte Rückstand auf Primus RW Stiepel, ein Spiel weniger) durchaus noch alle Chancen auf den Titelgewinn, sofern die Meisterschaft wie erhofft ab dem Frühjahr fortgesetzt werden kann.

Auch Patrick Bräuer spielt ab dem Sommer für Herbedes "Erste"

Das künftige Trikot passt schon mal: Brian Sieweke spielt ab dem Sommer für den SV Herbede. Foto: SV Herbede

"Ich wollte einfach, dass beide Vereine frühzeitig Planungssicherheit haben", so Sieweke über den Zeitpunkt seines Entschlusses - "auch, wenn bei TuRa manch einer sicher nicht verstehen kann, warum ich den Verein wechsele." Doch wenn er in seinem Alter sportlich noch mal etwas Neues in Angriff nehmen wolle, dann müsse das eben jetzt sein. "Im nächsten Jahr werde ich 30, wann soll ich sonst einen solchen Schritt machen?"

Bereits sehr frühzeitig hatte der ehemalige Westfalenligist SV Herbede die Kontrakte mit seinem Trainerteam für die kommende Spielzeit verlängert, mit Patrick Bräuer (derzeit noch bei der zweiten Mannschaft) hatte man bereits einen erfahrenen Spieler als internen Neuzugang für die Serie 2021/22 an den SVH binden können.

SVH-Chef Hahn: "Arbeit der letzten anderthalb Jahre trägt Früchte"

"Die Jungs sind einfach allesamt überragend. Man merkt einfach, hier ist bereits jetzt etwas Großes entstanden", so Trainer Jan Kastel. Der Vorsitzende Marcus Hahn ergänzt: "Wir freuen uns, dass die Arbeit der vergangenen anderthalb Jahre weitere Früchte trägt und blicken zuversichtlich in die Zukunft." Schon jetzt darf man gespannt sein, wenn die Herbeder sich zudem noch an Land ziehen werden.

