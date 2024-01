SV Herbede II ist Titelverteidiger beim Reservecup

Witten 14 Wittener Fußballteams bewerben sich am 6. und 7. Januar beim ITSR-Reservecup um den Titel und vier Fahrkarten zur Stadtmeisterschaft.

Fast schon traditionell bildet das Fußball-Hallenturnier der Reservemannschaften den Auftakt des sportlichen Jahres in Witten. Am kommenden Wochenende (6./7. Januar 2024) treten insgesamt 14 Teams aus der C- bis zur A-Kreisliga an, um sich den Titel beim ITSR-Hallencup zu sichern - und zugleich vier der Tickets für die Hallenstadtmeisterschaft eine Woche später zu gewinnen.

Im vergangenen Jahr war das erste Wittener Hallenturnier des Jahres gleich ein echter Publikumsmagnet - an beiden Tagen war die Husemann-Sporthalle bestens gefüllt. Das erhofft sich Ausrichter SV Herbede auch von der neuerlichen Auflage. Zudem gehen die Herbeder als Titelverteidiger an den Start, denn die Zweitvertretung von der Kemnade holte sich 2023 den Turniersieg durch ein 3:2 im Endspiel gegen den SV Bommern II. Später krönte das Team von Trainer Christian Schacht seine herausragende Saison noch durch den Aufstieg in die A-Kreisliga.

Halbfinale im Wittener Reservecup am Sonntag ab 16.20 Uhr

Keine Frage also, dass der SVH auch diesmal wieder zum Kreis der Favoriten gehört - ebenso wie der letztjährige Finalgegner aus Bommern. Gespielt wird ab 13.30 Uhr in drei Vorrundengruppen. Die drei besten Teams der beiden Fünfergruppen sowie die zwei Besten der Vierergruppe qualifizieren sich dann für die Zwischenrunde am 7. Januar (ab 13 Uhr). Die vier Halbfinalisten haben dann schon das Ticket für die Stadtmeisterschaft am 13./14. Januar in der Tasche. Die Vorschlussrunde startet gegen 16.20 Uhr, das Endspiel ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Der Spielplan für den Hallencup der Reserveteams:

Vorrunde, Gruppe A (Samstag, 6. Januar):

13.30 Uhr: SV Herbede II - TuS Ruhrtal II

13.45 Uhr: SG Türkspor II - TuS Heven II

14.30 Uhr: TuS Ruhrtal II - SG Türkspor III

15.15 Uhr: TuS Heven II - SV Herbede II

16 Uhr: SV Herbede II - SG Türkspor III

16.15 Uhr: TuS Ruhrtal II - TuS Heven II

Gruppe B (Samstag, 6. Januar):

13 Uhr: SV Bommern II - SG Türkspor II

13.15 Uhr: TuS Stockum III - TuRa Rüdinghausen II

14 Uhr: FSV Witten II - SV Bommern II

14.15 Uhr: SG Türkspor II - TuS Stockum III

14.45 Uhr: TuRa Rüdinghausen II - FSV Witten II

15 Uhr: SV Bommern II - TuS Stockum III

15.30 Uhr: FSV Witten II - SG Türkspor II

15.45 Uhr: TuRa Rüdinghausen II - SV Bommern II

16.30 Uhr: TuS Stockum III - FSV Witten II

16.45 Uhr: SG Türkspor II - TuRa Rüdinghausen II

Gruppe C (Samstag, 6. Januar):

17.15 Uhr: SV Herbede III - TuS Stockum II

17.30 Uhr: SV Bommern III - SF Schnee II

17.45 Uhr: VfB Annen II - SV Herbede III

18 Uhr: TuS Stockum II - SV Bommern III

18.15 Uhr: SF Schnee II - VfB Annen II

18.30 Uhr: SV Herbede III - SV Bommern III

18.45 Uhr: VfB Annen II - TuS Stockum II

19 Uhr: SF Schnee II - SV Herbede III

19.15 Uhr: SV Bommern III - VfB Annen II

19.30 Uhr: TuS Stockum II - SF Schnee II

Zwischenrunde am Sonntag (7. Januar) mit zwei Gruppen à jeweils vier Mannschaften ab 13 Uhr. Die Halbfinalspiele beginnen um 16.20 Uhr, das Endspiel des Reservecups 2024 ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Die Mannschaft des SV Herbede II ließ nach ihrem Endspielsieg gegen den SV Bommern II den Emotionen freien Lauf. Foto: Sebastian Sternemann / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten