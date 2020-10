SV Herbede gibt Sieg in Überzahl noch aus der Hand

Witten. SVH kassiert zwei späte Gegentreffer beim 2:2 in Langendreer. TSV punktet beim Ligaprimus. TuRa feiert Arbeitssieg in Dahlhausen. Der Überblick:

Der SV Herbede hat in der Fußball-Kreisliga A den nächsten bitteren Dämpfer hinnehmen müssen. Eine Woche nach der 3:4-Niederlage gegen den BV Langendreer 07 ärgerte der zweite Verein aus dem Bochumer Stadtteil das Team von Trainer Jan Kastel. In Überzahl kassierte Herbede beim SV Langendreer 04 zwei späte Gegentreffer und kam somit nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Der Türkische SV punktete überraschend beim Ligaprimus Rot-Weiß Stiepel und TuRa Rüdinghausen fuhr bei Amac Spor Dahlhausen einen Arbeitssieg ein.

SV Langendreer 04 - SV Herbede 2:2 (0:1). Als Michael Kraus eine gute Viertelstunde vor dem Ende die 2:0-Führung erzielte, da sah der SV Herbede im Verfolgerduell in Langendreer bereits wie der sichere Sieger aus. Herbede hatte nach einem Treffer von Remo Ackermann bereits seit der elften Minute in Front gelegen und stand seit der 56. Spielminute mit einem Mann mehr auf dem Feld. Die Gastgeber hatten sich zudem mit einer Notbremse selbst dezimiert. Was dann jedoch in den Schlussminuten passierte, sorgte im Herbeder Lager für ratlose Gesichter: Mit zwei Sonntagsschüssen in den Winkel rettete Langendreer sich noch einen späten Punkt.

„Was wir in den letzten drei Spielen an Lehrgeld bezahlt haben, so etwas habe ich noch nie erlebt. Es ist wie verhext“, resümierte ein frustrierter Jan Kastel.

Torfolge: 0:1 Ackermann (11.), 0:2 Kraus (73.), 1:2 (86.), 2:2 (90.+1).

RW Stiepel - Türkischer SV 2:2 (1:1). Dieser Punktgewinn kam unverhofft: Ausgerechnet beim Ligaprimus holte der Türkische SV den zweiten Zähler in dieser Saison. Die Wittener gerieten zwar zweimal in Rückstand, doch Marcin Wojcik und Ahmet Kücük konnten jeweils ausgleichen. In der letzten halben Stunde rettete der TSV das Ergebnis über die Zeit.

Torfolge: 1:0 (8.), 1:1 Wojcik (18.), 2:1 (55.), 2:2 Kücük (57.).

Amac Spor Dahlhausen - TuRa Rüdinghausen 0:1 (0:0). Schwer erkämpft war der Sieg für Rüdinghausen. Auf dem Aschenplatz in Dahlhausen kamen die Wittener im ersten Durchgang überhaupt nicht ins Spiel. Torhüter Julian Böth war es zu verdanken, dass TuRa nicht in Rückstand geriet. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aber stärker und belohnten sich mit dem Siegtreffer durch Lukas Pölking (58.). Kleiner Wermutstropfen: Fabian Deppe sah für ein taktisches Foul in der Nachspielzeit die Ampelkarte. Nach fünf Spielen steht Tura Rüdinghausen bei fünf Punkten und ist damit punktgleich mit Spitzenreiter Rot-Weiß Stiepel.

Tor: 0:1 Pölking (58.).