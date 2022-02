SV Herbede: Gedenkminuten und ein Neun-Tore-Testkick

Witten. Beim SV Herbede gedenken beide Mannschaften einer verstorbenen Clubikone. Im Test wird es torreich. TuRa-Trainer übt Kritik nach Niederlage.

Im vereinsinternen Vergleich besiegte A-Kreisligist SV Herbede seine Reserve deutlich, TuRa Rüdinghausen verlor derweil sein Testspiel in Essen knapp.

SV Herbede - SV Herbede II 7:2 (3:0). Vor Anpfiff gab es für die kürzlich verstorbene Vereinsikone Matthias „Thörchen“ Thor eine Schweigeminute, danach wurde angepfiffen. Nach 16 Minuten brachte Gavin Hope die „Erste“ in Führung, Brian Sieweke und Tim Marmulla erhöhten noch vor der Pause zum klaren 3:0.

Vor der zweiten Halbzeit wurde erneut eine Gedenkminute gehalten – diesmal für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Samet Berke Karaman den Anschluss. Für die Vorentscheidung sorgten wenig später Brian Sieweke und Yannik Igel. Dario Andacic und abermals Gavin Hope trafen weitere zweimal. Kurz vor Schluss glückte Leo Agthe noch den Treffer zum 7:2-Endstand. Beide Trainer zeigten sich im Nachhinein einverstanden mit der Partie und betonten, dass es mehr um das freundschaftliche Miteinander ging.

Herbedes A-Liga-Trainer Kastel kritisiert nachlassende Konsequenz

„Das hat Spaß gemacht, alle hatten einen schönen Fußballtag hier am Platz“, so Jan Kastel. Auch fußballerisch war der Trainer des A-Kreisligisten zufrieden, ärgerte sich aber darüber, dass man in Durchgang zwei ein paar Gänge zurückschaltete. Ähnlich sah das auch der Coach der Herbeder Reserve, Christian Schacht: „Wir haben in der ersten Halbzeit gut mitgemacht, allerdings in der zweiten nachgelassen.“ Schlussendlich waren sich beide Trainer einig, dass das Ergebnis am Ende durchaus hätte ausgeglichener sein können.

SG Kupferdreh-Byfang - TuRa Rüdinghausen 1:0 (0:0). Auch die TuRaner traten am Sonntagmittag zu einem Testspiel an. Gegen den A-Ligisten aus Essen waren die Wittener zwar feldüberlegen, erspielten sich aber nur wenige Gelegenheiten, welche man dann nicht konsequent nutzte. Bis in die Schlussphase blieb die Partie torlos, dann erzielten die Gastgeber noch den Siegtreffer (83.). TuRa-Trainer Holger Stemmann war nach der Partie leicht angesäuert: „Ich hoffe, das war ein Warnschuss für die Jungs. Das war zu wenig und zu halbherzig. So dürfen wir nicht auftreten.“