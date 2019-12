SV Herbede fährt im Kellerduell wichtigen Sieg ein

Bochum/Witten. Pache-Elf gewinnt bei Hedefspor Hattingen. VfB Annen bleibt dem TuS Stockum auf den Fersen. Türkischer SV nach Pleite in Stiepel nun Vorletzter.

Aufatmen beim SV Herbede: Das Team von der Kemnade gewann das Kellerduell bei Hedefspor Hattingen mit 4:1 (3:1) und distanzierte sich damit von den Abstiegsrängen. Der Türkische SV indes ist nach dem 2:6 (1:2) bei Rot-Weiß Stiepel Vorletzter. Der VfB Annen bleibt durch den 6:1 (4:1)-Erfolg beim SuS Wilhelmshöhe Spitzenreiter TuS Stockum auf den Fersen.





SuS Wilhelmshöhe - VfB Annen 1:6 (1:4). Annens Trainer Matthias Jabsen sah ein aufgrund der Bodenverhältnisse „grenzwertiges Spiel“, das seine Mannschaft allerdings gut annahm und schnell in die richtigen Bahnen lenkte. Der starke Tim Marmulla mit zwei Treffern sowie Denis Vogel sorgten dafür, dass die Annener bereits nach 17 Minuten mit 3:0 in Führung lagen. Nach dem zwischenzeitlichen Treffer zum 1:3 stellte Yannik Igel kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her.

Bennit Hirmke (am Ball) ist mit dem VfB Annen weiterhin Verfolger Nummer eins von Ligaprimus TuS Stockum. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Nach dem Seitenwechsel ließ der Tabellenzweite aus Witten nichts mehr anbrennen. „Joker“ Nils Obermeier besorgte mit seinem Doppelpack den Endstand. „Wir haben das von der ersten bis zur letzten Minute ganz souverän gemacht und hochverdient gewonnen“, resümierte Matthias Jabsen.

Torfolge: 0:1 Marmulla (5.), 0:2 Vogel (13.), 0:3 Marmulla (17.), 1:3 (24.), 1:4 Igel (41.), 1:5, 1:6 Obermeier (88., 90.).



Hedefspor Hattingen - SV Herbede 1:4 (1:3). Herbede bot beim wichtigen Spiel in Hattingen personell alles auf – unter anderem war Rückkehrer Benjamin Homann mit von der Partie – und tat sich trotzdem schwer. Allen Problemen zum Trotz führte der SVH nach einer halben Stunde bereits mit 3:0. Spielertrainer Christopher Pache, Reserve-Leihgabe Patrick Bräuer und Muhammed Gumaneh trafen für die Gäste. Zwar traf Hedefspor vor der Pause zum 1:3. Doch spätestens nach dem 4:1 durch Dario Andacic (60.) waren die drei Punkte im Sack. „Das war kein schöner Fußball, aber die drei Punkte sind für uns brutal wichtig“, resümierte Pache.

Torfolge: 0:1 Pache (16.), 0:2 Bräuer (19.), 0:3 Gumaneh (29.), 1:3 (40.), 1:4 Andacic (60.).



RW Stiepel - Türkischer SV 6:2 (2:1). Ganz so schlimm wie im Hinspiel (1:9) wurde es nicht, Zählbares gab es für den TSV aber gegen Stiepel wieder nicht. Die Hoffnung nach dem Anschlusstreffer von Fitim Peci währte nur kurz. Auch der Treffer von Oguzhan Bulbui zum 2:4 änderte nichts mehr an der Pleite.

Torfolge: 1:0 (28.), 2:0 (40.), 2:1 Peci (45.), 3:1 (51.), 4:1 (55.), 4:2 Bulbui (72.), 5:2 (80.), 6:2 (85.).