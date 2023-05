SV Bommern II: Nach 0:4 geht der Dank an „Torwart“ Bocian

Wattenscheid. Mit einer zusammengewürfelten Truppe und Daniel Bocian im Tor kann der tapfere SVB II den Meister nicht stoppen. Der Coach hat aber noch ein Ziel.

Der Meister der Bochumer Fußball-Kreisliga A1 heißt FC Neuruhrort, und die ersten Gratulationen an den Wattenscheider Klub kamen vom SV Bommern II: Die Mannschaft von Spielertrainer Holger Schumacher unterlag am Sonntag 0:4 (0:2) beim FCN und machte sich auf den Weg in die Kabine, als sich die Neuruhrorter um ihre Handy sammelten und warteten, bis das Parallelspiel von Verfolger RW Stiepel beendet war – durch Stiepels 2:2 gegen RW Leithe war Neuruhrorts Meisterschaft am vorletzten Spieltag perfekt.

