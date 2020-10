Auf ihren ersten Saisonsieg müssen die Bezirksliga-Fußballer des SV Bommern 05 weiter warten. Im Nachholspiel gegen den CSV SF Linden unterlagen die Grün-Schwarzen am Donnerstagabend mit 2:3 (2:1). Viel unglücklicher hätte die Partie aus Sicht der Wittener kaum laufen können. Führung verschenkt, dazu zwei neue Verletzte - das Schicksal macht dem SVB schwer zu schaffen.

„Ich kann der Mannschaft kämpferisch wieder keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben alles gegeben. Aber wenn dann noch vor der Partie Sebastian Queißer wegen einer Zerrung ausfällt und sich ein Spieler während der Begegnung verletzt, dann ist das schwer zu verkraften“, so Coach Jörg Silberbach.

Bommern geht nach Schröder-Vorarbeit mit 1:0 in Führung

Dessen Team in der dritten Spielminute froh sein konnte, nicht schon hinten zu liegen. Ein weiter Ball aus der Zentrale fand haargenau einen Lindener Angreifer, der aber an SVB-Torhüter Kevin Gensch scheiterte, der an diesem Abend einer der Besten seiner Elf war. Mit ihrer ersten guten Gelegenheit schafften die Gastgeber dann sogar die Führung: Benjamin Schröder setzte sich im Zweikampf durch, legte quer - und Tim Mazurek jagte den Ball zum 1:0 in die Maschen (11.). „Endlich mal ‘ne Führung“, meinte ein Bommeraner Zuschauer - in der Hoffnung, dass es diesmal zu einem Erfolg reichen könnte.

Gleich reihenweise fallen bei Bommerns Trainer Jörg Silberbach derzeit wichtige Spieler aus. Am Donnerstag gesellten sich zwei weitere Akteure zur Verletztenliste. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Doch nach einem Eckball in der 26. Minute ließ Danny Kranz seinen Gegenspieler Leonardo Da Silva entwischen, der wuchtig aus kurzer Distanz zum 1:1 einköpfte. Zwei weitere gute Möglichkeiten aber vergaben die Bochumer - und fingen sich in der 37. Minute den neuerlichen Rückstand. Per Konter machten sich die Bommeraner auf und davon, Dennis Mathea legte klug auf Jonas Müller, der trocken zum 2:1 vollstreckte. Dabei war Müller gerade erst sieben Minuten lang im Spiel, denn er ersetzte Torschütze Tim Mazurek, der sich offenbar das Knie verdrehte.

Defensive des SVB verteidigt zu naiv - das dritte Gegentor war völlig unnötig

Immer wieder mal hatten die Wittener auch nach der Pause Möglichkeiten gegen die fahrige Lindener Defensive, im Abschluss jedoch war die Silberbach-Elf nicht konsequent genug. „Benny Schröder hat sich nicht so wohlgefühlt heute, ging schon angeschlagen ins Spiel“, berichtete der Trainer. Der in der 64. Minute mit ansehen musste, wie Lindens Carlos Sauer einen 18-Meter-Freistoß ins linke Tordreieck zirkelte - Gensch war noch mit der Hand dran, konnte das 2:2 aber auch nicht vereiteln.

Sieben Minuten später dann sogar die komplette Wende in dieser Partie: Bommerns Jonas Müller zögerte im Abschluss zu lange, jagte den Ball dann knapp neben den Kasten. Nur Sekunden später fand ein Lindener Konter, den die SVB-Defensive trotz mehrfacher Gelegenheit nicht unterband, CSV-Stürmer Jeffrey Büdeker, der den Ball zum 3:2 ins Tor schlenzte (71.). Am Sonntag (15.15 Uhr) hat der SV Bommern 05 mit dem VfB Günnigfeld einen ungleich dickeren Brocken vor der Brust.

SVB: Gensch; Herbrechter, Köntker, Niemann (84. Achenbach), D. Mathea, Zeko, Koch (83. Philipp), S. Mathea, Kranz, Mazurek (30. Müller), Schröder (75. Becker). Torfolge: 1:0 Mazurek (11.), 1:1 (26.), 2:1 Müller (37.), 2:2 (64.), 2:3 (71.).

