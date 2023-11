SV Bommern fängt nach Freistoß-Traumtor späten Ausgleich

Brachte den SV Bommern per Freistoßtor in Führung: Marla D’Hone (li.). Am Ende jedoch gab’s ein 1:1 gegen Titania Erkenschwick.

Witten. Nah dran am dritten Saisonsieg ist Damen-Bezirksligist SV Bommern. Ganz spät schlagen die Gäste noch zu. Hammerthaler SV erneut offensiv harmlos.

Jeweils mit Punkteteilung endete für die Damen-Teams des SV Bommern 05 und des Hammerthaler SV der 13. und letzte Spieltag der Bezirksliga-Hinserie. Vor allem der HSV-Coach ärgerte sich über viele ausgelassene Möglichkeiten gegen den Tabellenvorletzten aus Bochum.

SV Bommern 05 - Titania Erkenschwick 1:1 (0:0). Die SVB-Frauen taten sich zunächst schwer, in die Partie zu finden. Zumindest aber stand man in der Defensive recht sicher, ließ wenig zu. Erst als Trainer Olaf Kunstmann die Formation umstellte, lief es besser - jetzt stellten sich auch Torchancen ein. Im Abschluss jedoch fehlte der Goltenbusch-Elf lange das nötige Glück.

Das hatte erst Marla D’Hone, die in der 87. Minute einen sehenswerten direkten Freistoß im Erkenschwicker Kasten unterbrachte - das 1:0. Zu dem Zeitpunkt war der SVB in Unterzahl, weil Lea Walper Gelb-Rot gesehen hatte (66.). Ärgerlich für Bommern: In der 90. Minute kam die Titania nach einem Angriff über die rechte Seite noch zum 1:1-Ausgleich.

SVB: Uhlmann; Tchapda, Schlott, Szymanski, Walper, Mette, D’Hone, J. Hoang, Rexhepi, M. Kunstmann, M. Hoang (eingewechselt: Simonis, Beckmann, Schmidt). Torfolge: 1:0 D’Hone (87.), 1:1 (90.).

TuS Harpen - Hammerthaler SV 0:0.Mehdi Amouchi war enttäuscht über die neuerliche mäßige Vorstellung in Sachen Offensive. „In den letzten vier Spielen haben wir jetzt insgesamt ein Tor gemacht. Irgendwie scheinen wir mit der Witterung nicht klarzukommen, viele Bälle verspringen uns“, so der HSV-Trainer. Chancen gab’s in Harpen reichlich, gegen den kampfstarken Gastgeber aber fehlte das letzte Quäntchen Entschlossenheit. „Wir haben immer wieder versucht, den Ball ins Tor zu tragen, statt auch mal aus der zweiten Reihe abzuziehen.“



HSV: Hantke; Weitzel, Benking, Frohn, Ader, Ringens, von Kölln, S. Schwartz, Sell, Suka, Krepstakies (eingewechselt: Vollmer). Tore: Fehlanzeige.

