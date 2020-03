Der Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga hat der SV Bommern 05 am Sonntag neue Nahrung gegeben. „Das war ein Sieg der Einstellung“, freute sich Trainer Jörg Silberbach über das am Ende verdiente 3:1 (1:1) über die Spfr. Wanne-Eickel. Damit haben die Wittener wieder Tuchfühlung zur unteren Mittelfeldregion.

Neunzig kämpferische Minuten hatte Silberbach von seiner Mannschaft sehen wollen - unbedingten Einsatz, um den wichtigen „Dreier“ an Land zu ziehen. Eine Forderung, die offenbar ankam bei den Grün-Schwarzen, die von Beginn an griffig im Zweikampf waren. Zunächst aber hatte der SVB Glück, dass eine gute Aktion der Gäste nicht zum Gegentreffer führte - aus zehn Metern rauschte der Schuss an die Querlatte, Keeper Kevin Gensch hatte noch die Finger dran (3.).

Herrmann trifft in den Winkel

Bommerns erste Möglichkeit hatte der sehr eifrige Michael Kraus, der den Gäste-Torhüter zu einer Parade zwang (8.). Je weiter das Spiel fortschritt, umso besser stellte sich die SVB-Elf auf die technisch starken Wanne-Eickeler ein. Vor allem über die rechte Seite liefen die Aktionen des SV Bommern, doch richtig zwingend wurde es nicht. Erst nach gut einer halben Stunde gab es zielstrebigere Aktionen vor dem Tor der Sportfreunde. In der 34. Minute tauchte Marcel Herrmann kurz vor dem Strafraum auf, fasste sich ein Herz und jagte den Ball präzise in den linken Winkel - 1:0.

Prima Partie im Bommeraner Abwehrzentrum: Jonathan Marzok (re.). Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Danach aber schlichen sich ein paar Unkonzentriertheiten beim SVB ein. Zunächst musste Jonathan Marzok auf der Torlinie klären (38.), dann verstolperte der einschussbereite Wanne-Eickels Ibrahima Sory Touré (40.). Kurz vor dem Seitenwechsel machte er es besser, drosch das Spielgerät aus zwölf Metern unhaltbar ins rechte Eck zum 1:1-Pausenstand (45.).

Trainer Silberbach muss sein Team zur Pause beruhigen

„In der Kabine fingen dann einige schon an zu hadern, aber ich habe die Jungs beruhigt“, so Trainer Jörg Silberbach. Immerhin gab es keinen Grund, in Panik zu verfallen oder nicht mehr an eine Siegchance zu glauben. Mittelfeldmotor Michael Kraus riss jetzt mehr und mehr das Geschehen an sich, war ein ständiger Unruheherd in der Spielhälfte der Sportfreunde.

Rund eine Stunde war vorüber, da landete ein unzureichend abgewehrter Eckball von Dennis Mathea vor den Füßen von Kraus, der gar nicht lange fackelte und mit feiner Technik per Direktabnahme aus 17 Metern traf - unten rechts rauschte der Ball ins Netz zum sehenswerten 2:1 (61.). Und erneut war es Kraus, der in der 74. Minute - nachdem zuvor Keeper Kevin Gensch bei einem satten Distanzschuss sein Können zeigte und die Kugel über die Querlatte bugsierte (70.) - eine Großchance aus 18 Metern eiskalt zur Entscheidung nutzte. 3:1 für den SV Bommern 05, der dritte Saisonsieg und ein enorm wichtiges Lebenszeichen der Wittener, die sich damit alle Chancen erhalten, aus eigener Kraft aus der Abstiegszone zu klettern.

Am kommenden Sonntag (8. März) wartet das Derby in Heven

„Die Jungs haben heute prima gegengehalten, sind mit zunehmender Spielzeit immer selbstbewusster geworden. Das war sicherlich kein einfacher Gegner. Wanne-Eickel verfügt über technisch starke Leute, die im Eins-gegen-eins ihre Qualitäten haben. Da musst du höllisch aufpassen. Ich muss aber sagen, dass meine Mannschaft das am Ende ziemlich souverän nach Hause gespielt hat“, bilanzierte Silberbach. Am nächsten Sonntag wartet nun das brisante Derby beim TuS Heven 09.

SVB: Gensch; D. Mathea, M. Berghaus, Marzok, S. Mathea, P. Berghaus, Schröder (90. Köhn), Kranz, Kraus (82. Mazurek), Kozdron (86. Gens), Herrmann (72. Roecken).

Torfolge: 1:0 Herrmann (34.), 1:1 (45.), 2:1, 3:1 Kraus (61., 74.).