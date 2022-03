SU Annen: U-21-Trio beeindruckt den Bundestrainer

Kienbaum. In Kienbaum dürfen die besten U-21-Junioren ihr Können zeigen. Die Aktiven der SU Annen überzeugen. Jetzt geht’s aufs internationale Parkett.

Wettbewerbe für die besten deutschen Nachwuchs-Judoka sind zu Jahresbeginn ob der Corona-Situation noch immer rar gesät. Deshalb setzten die U-21-Bundestrainer jetzt ein Kaderturnier an, bei dem auch einige Bundesliga-Asse der Sport-Union Annen einen sehr guten Eindruck hinterließen.

Drei Judoka, mit denen die Wittener Trainer in der bevorstehenden Saison fest rechnen, trumpften dabei besonders auf. In der Klasse bis 73 Kilogramm machte der Hennefer Jano Rübo wenig Federlesen mit seiner Konkurrenz, setzte sich ganz souverän durch und holte sich Platz eins. Das Gros seiner Kämpfe war ziemlich flott entschieden, im Finale gegen Kevin Abeltshauser (TSV Abensberg) gelang Rübo nach rund zweieinhalb Minuten die entscheidende Ippon-Wertung.

Trio der SU Annen landet auf erstem Platz

„Das Turnier ist ganz gut für mich gelaufen. Ich denke, ich habe da schon abgeliefert“, meinte der Nationalkader-Athlet zufrieden. Auch U-21-Bundestrainer Andreas Tölzer, früher selbst für die SU Annen auf der Matte, wird genau hingeschaut haben. Wegen der starken Leistung in Kienbaum gibt’s für Jano Rübo die nächste Bewährungsprobe gleich obendrauf. Am Wochenende ist er beim Europacup-Turnier in Prag im Einsatz - ebenso wie u. a. SUA-Teamkollege Maurice Püchel.

im 60-kg-Wettbewerb ging der Turniersieg an den Neu-Annener Marek Zimmermann, in der Kategorie über 90 Kilogramm holte sich mit Kilian Kappelmeier ein weiterer künftiger SUA-Judoka Platz eins ab. Der Münchner, der vor seiner ersten Bundesliga-Saison für Annen steht, setzte sich u. a. gegen Paavo Plönert (Halle) durch, der Zweiter wurde.

Als einer der jüngsten Akteure beim Sichtungsturnier belegte zudem Kjell Kämmers (SU Annen) Platz fünf in der 66-kg-Klasse. Bei den Damen sorgte Emily Gränitz in der Klasse bis 63 Kilogramm mit Rang drei für ein prima Ergebnis. „Das Ziel war, die Sportler nach einer langen Zeit ohne Wettkämpfe wieder an eine Wettkampfsituation heranzubringen“, sagte Tölzer.

