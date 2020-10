SU Annen startet mit zwei Siegen und einer Niederlage

Für die Judoka der Sport-Union Annen geht es am Samstag in Brandenburg um den Bundesliga-Titel. Nur an einem Kampftag wird in Turnierform in der Niederlausitzhalle von Senftenberg der Nachfolger für Rekordmeister TSV Abensberg ermittelt.

Die Annener Kampfsportler starteten mit einem ganz starken Auftritt - allerdings auch gegen einen überforderten Kontrahenten. Gegen den TV Erlangen mussten die Wittener erstmals in der Bundesliga ‘ran, gewannen das Duell im Modus „Jeder gegen jeden“ locker mit 7:0. Alessio Murrone machte im 60-kg-Limit den Anfang, danach folgten ebenfalls sichere Ippon-Triumphe für Leon Philipp und dem Niederländer Mathijs van Harten. In der 81-kg-Klasse landete dessen Landsmann Jim Heijman einen Sieg mit dem sehenswertesten Wurf des Vormittags (Uchi-mata) - mit diesem 4:0 stand der Erfolg im Auftaktkampf bereits fest. Dass es ein makelloser Sieg wurde, dafür sorgten Martin Matijass, Max Strote bei seinem Comeback nach langer Wettkampfpause und Schwergewichtler Jonas Schreiber, der mit Erlangens Kai Brandes den besten Akteur der Franken zum 7:0-Endstand bezwang.https://www.waz.de/sport/lokalsport/witten/saisonhoehepunkt-fuer-su-annen-kaltstart-auf-der-judomatte-id230615662.html

Knappe Entscheidungen gegen Strote und Ansah

Im zweiten Aufeinandertreffen hatten es die SUA-Judoka dann mit einem der Titelfavoriten zu tun. Letztlich erwies sich der mehrfache Deutsche Meister Hamburger JT auch als zu stark. Jens Malewany war aufgerückt ins 66-kg-Limit, unterlag dort per Haltegriff gegen Yerrick Schriever. Auch sein Bruder Tim ging dann gegen Ferdinand Karapetian leer aus. Doch die SUA kam zurück, egalisierte durch Jim Heijman und Martin Matijass. Eine fragwürdige Wertung zugunsten des Hamburgers Dario Kurbjeweit-Garcia (-100 kg) sorgte dann für dessen Sieg gegen Max Strote. Und auch das Schwergewichts-Duell zwischen Ferdinand Ansah und dem Georgier Gela Zaalashvili ging an die Hanseaten. Dabei hätte auch nach Ansicht der Annener die erste Waza-ari-Wertung wohl an den SUA-Niederländer gehen müssen. Beim Zwischenstand von 2:4 war die Vorentscheidung also bereits gefallen, zum Abschluss unterlag dann Alessio Murrone im 60-kg-Kampf dem Ex-Annener Moritz Plafky, der das 5:2 der Nordlichter sicherstellte.https://www.waz.de/sport/lokalsport/witten/

Einen optimalen Start erwischten die Annener Judoka gegen Ausrichter KSC Asahi Spremberg. Die Niederländer Mathijs van Harten und Jim Heijman gewannen ihre Kämpfe ganz überlegen, auch Martin Matijass (-90 kg) machte gegen Elias Kroll wenig Federlesen - damit hieß es bereits 3:0. Erst Max Strote musste nach einem ganz engen Duell dem Polen Kacper Szczurowski gratulieren. Im Schwergewicht machte dann aber Jonas Schreiber den Sieg für die SU Annen klar, indem er im „Golden Score“ die Oberhand gegen Tomasz Domanski behielt. Nur noch statistischen Wert hatte die 60-kg-Niederlage von SUA-Talent Alessio Murrone gegen Hratschik Latschinian. Im abschließenden Vergleich der 66-Kilo-Klasse schnappte sich Leon Philipp den Punkt zum 5:2-Endstand gegen Sprembergs Lucas Gerlach.

Die Ergebnisse der SU Annen:

SUA - TV Erlangen 7:0

SUA - Hamburger JT 2:5

SUA - KSC Asahi Spremberg 5:2