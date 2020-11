SU Annen: Spielbetrieb ruht vorerst bis Januar 2021

Wie der gesamte übrige Amateursport, so musste auch das Sportkegeln im Frühjahr der Pandemie Tribut zollen. Immerhin war zu diesem Zeitpunkt die Punkterunde unterhalb der Bundes- und NRW-Liga bereits beendet. Im September startete dann auch für die Aktiven der SU Annen die neue Saison - doch nun sind die Wittener erneut zum Pausieren gezwungen.

Besonders hart traf es die Annener Jugend, die u. a. auf die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft verzichten mussten. Nach dem Berliner Gipfel entschloss man sich beim Westdeutschen Keglerbund (WKV), für NRW den Ligabetrieb bis zum 16. Januar 2021 zu unterbrechen. Dabei waren auch die Kegler sorgsam mit der Corona-Situation umgegangen. „Aus dem Kegelsport sind keine mit dem Sport direkt zusammenhängenden Infektionen bekannt“, so SUA-Sprecher Gereon Meier. Hygiene, das Tragen von Alltagsmasken, Abstände einhalten und Lüftung - all das war auf der Anlage am Kälberweg gewährleistet.

Spielbetrieb soll nach dem 16. Januar 2021 fortgesetzt werden

Der neuerliche Lockdown führt dazu, dass es schon jetzt Absagen für weiterführende Meisterschaften (bis zur Westdeutschen/Deutschen Meisterschaft im Mai und Juni 2021) gibt. Ob eine Weiterführung des Spielbetriebes nach dem 16. Januar gelingt, ist fraglich.

In Sachen Jugendförderung war man auch bei der SU Annen gerade wieder dabei, Nachwuchs im Kegelsport zu etablieren. Im Bereich Westfalen stieg die Anzahl der Jugendlichen im Alter bis 18 Jahren um stattliche 20 Prozent. Da bereits bis Dezember alle Ranglisten-Partien Jugend abgesagt wurden, fehlt hier der direkte Vergleich unter den Talenten, da sie sich nur zum Training treffen konnten. Auf Wettkämpfe müssen sie verzichten.

SU Annen II setzt sich mit 2:1 gegen Lünen durch

Zuletzt hatte die zweite Mannschaft der SU Annen in der Regionsliga gegen Preußen Lünen daheim einen 2:1 (37:41)-Erfolg gelandet. Um ganze vier Holz lagen die Annener am Ende vorn. Für Timo Huszar war Dieter Pütter zum Einsatz gekommen, brachte es auf starke 872 Holz. Detlef vom Hofe wurde mit 845 Holz gewertet. Im zweiten Block lieferten Heinz Kirchhoff (835) und Maurice Meier (814) passable Werte für die SU Annen. Cosimo Giuri (775) und Gereon Meier (815) brachten schließlich den hauchdünnen 4956:4952-Holz-Erfolg glücklich über die Ziellinie.

