SU Annen lässt im Derby Nachbar TG Witten keine Chance

Witten. Die Herren 30 der SU Annen lassen gegen die TG Witten nichts anbrennen. Auch zwei Verbandsliga-Teams setzen sich durch. Der Spieltags-Überblick.

Spieltag Nummer zwei in den Tennis-Ligen verlief vor allem für die Herren 30 der SU Annen in der Ruhr-Lippe-Liga erfreulich: zweites Spiel, zweiter glatter Sieg - noch dazu gegen Nachbar TG Witten. In der Verbandsliga punkteten die Damen 50 des TC Bommern und die Herren 55 von Rot-Weiß Hardenstein.

Verbandsliga

TC Bommern/Damen 50 - TuS Eintr. Bielefeld 5:1

Auf die Niederlage zu Saisonbeginn (1:5 bei Südpark Bochum) gab der TCB die richtige Antwort. Marion Idel (6:0, 6:1), Irmgard Flügel (4:6, 6:1, 10:7) und Andrea Schober (7:6, 6:2) sammelten drei Einzelpunkte für Bommern, nur Anna Baldyga (4:6, 4:6) musste ihrer Gegnerin gratulieren. Im Doppel hatte dann der Gastgeber die Nase vorn. Idel/Flügel machten es beim 6:2, 6:0 sehr deutlich, zurrten schon den Sieg fest. Für das Duo Baldyga/Schober gab es nach drei Sätzen ein 3:6, 6:2 und 10:5.

TC SW Annen/Damen 50 - Heeker TC 1:5

Einen ersten Dämpfer setzte es für die Schwarz-Weißen gegen die Damen aus dem Münsterland. Allein Silke Liese gelang mit 6:1 und 7:5 ein Sieg im Einzel. Pech für die Gastgeberinnen: Babette Czerwonka-Hoppe musste nach einem 1:4 im ersten Satz verletzt aufgeben. So war am Ende auch in den Doppeln nichts zu holen - dort gab’s keinen Satzgewinn für die Annenerinnen.

TC GW Frohlinde - TC RW Hardenstein/Herren 55 3:6

Optimaler Saisonstart für die Tennis-Senioren der Rot-Weißen: In Castrop-Rauxel waren die Doppel am Ende ausschlaggebend für die Gäste. Nach den Einzelpartien hieß es 3:3, für Hardenstein sorgten Thomas Luig (6:3, 6:2), Jörg Kemper (kampflos) und Dirk Jansen (7:6, 7:6) für die Zähler. In den Doppeln setzten sich dann die Kombinationen Hagenkötter/Tölle (10:8 im Match-Tiebreak) und Martens/Gerisch (6:1, 6:3) durch, Luig/Jansen hatten keine Gegner.



Ruhr-Lippe-Liga

SU Annen/Damen - Oelder TC BW 5:4

Nervenstärke bewiesen die SUA-Frauen, die mit einer klaren Niederlage gegen Kamen in die Saison gestartet waren, daheim gegen Oelde. In den Einzeln setzten sich Anna Sophia Wenk (6:3, 6:3), Kim Böhm (6:4, 7:5) und Lina Wolf (6:2, 6:0) durch - damit hieß es zwischenzeitlich 3:3. Weil sich dann auch Buchwald/Müller (6:4, 7:6) und Wenk/Wolf (6:2, 6:2) in den Doppeln schadlos hielten, blieben die Punkte in Annen.

Auswärtserfolg in Castrop-Rauxel: Jennifer Farny und der TC RW Hardenstein setzten sich mit 4:2 durch. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

TC BW Castrop - TC RW Hardenstein/Damen 30 2:4

Nach der Auftaktniederlage gegen die TG Bochum haben die Rot-Weißen ihr Punktekonto ausgeglichen. Katharina Meseck und Annika Ziemer gewannen jeweils in zwei Sätzen ihre Einzel, in den Doppeln waren dann Warmer/Meseck (10:8 im Match-Tiebreak) und Ziemer/Farny siegreich.

SU Annen/Herren 30 - TG Witten 8:1

Auch die zweite Saisonpartie gewannen die Unioner überdeutlich, im Derby gegen die TG Witten gaben die Platzherren lediglich einen Punkt ab. Im Spitzeneinzel, einem Generationenduell, feierte Patrick Mangelsdorf gegen Sebastian Böhm ein 6:0 und 6:0 - das war eindrucksvoll. Auch Martin Bytom, Thimo Wiewelhove, Raphael Henkel und Timo Zumbro sorgten für einen 5:1-Zwischenstand. In den Doppeln wurde es wesentlich knapper, zwei Partien wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Für die TG war es schon die zweite Saisonpleite.



TG Witten/Herren 50 - TC Grävingholz 2:7

Gegen den neuen Spitzenreiter hatten die Wittener daheim keine Chance. Jan Ebersold gewann allerdings an Position eins das Top-Einzel gegen den früheren Fußballprofi und Ex-Herbeder Guido Silberbach mit 6:0 und 6:1. Auch Karl-Heinz Lackmann (6:3, 6:2) hielt sich schadlos - die übrigen Einzel holten sich aber die Gäste aus Dortmund. Im Doppel machten es Lackmann/Thomys spannend, verloren mit 10:12 im Match-Tiebreak. Die beiden übrigen Partien verlor die TG ohne Satzgewinn.

