SU Annen II: Bent Sachse fährt mit zwei Siegen zum Abi-Ball

Stark: Kian Kämmers holte im Leichtgewicht (73 Kilo) zwei Siege für die SUA-Zweite. Die Wittener besiegten in der Judo-NRW-Liga den FC Stella Bevergern und die TG Münster.

Annen. Die Sport-Union Annen II legt in der Judo-NRW-Liga ein perfektes Saisonfinale hin. Das sagt Manuel Neumann, der Coach des Wittener Vizemeisters.

Manuel Neumann nahm sich am Sonntag die Zeit, etwas zu schwärmen. „Das war eine sehr souveräne Vorstellung, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte der Trainer der Sport-Union Annen II nach dem Saisonfinale in der Judo-NRW-Liga. „Ich hatte schon eingeplant, dass wir beide schlagen, aber nicht in dieser Höhe.“

Auf ihren 5:2-Sieg über den FC Stella Bevergern ließ die SUA-Zweite am Kälberweg einen 6:1-Erfolg über die TG Münster folgen. Und anschließend gab’s Leckeres vom Grill. „Wir sind Vizemeister geworden. Das ist für diese Saison eine Megaleistung“, sagte Manuel Neumann.

Annens Nachwuchs-Judoka Bent Sachse siegt zweimal vor seinem Abi-Ball

Dass der Coach der SUA-Reserve zwei Siege eingeplant hatte, lag vor allem auch am Personal. Okay: Das Schwergewicht (+100 Kilo) blieb einmal mehr unbesetzt, so dass pro Auseinandersetzung ein Punkt kampflos weg war. „Aber alle, die da waren, haben abgeliefert“, formulierte Manuel Neumann. „Wir können uns auf diese junge Truppe verlassen.“

Und daran änderte auch der eine oder andere Abi-Ball nichts. Halbleichtgewichtler Bent Sachse (66 Kilo) fuhr vor der Feier zwei Siege ein, Falk Hobein fuhr am Tag nach der Feier zum Kälberweg, um seine Teamkollegen vom Mattenrand aus zu unterstützen.

Hojiburghon Mirzosharipov überzeugt für die SU Annen II im Halbmittelgewicht

Wie Bent Sachse kommt auch Kian Kämmers aus der SUA-Jugend, und auch er gewann zweimal – und zwar im Leichtgewicht (73 Kilo). Weil die Personalauswahl diesmal nicht so bescheiden war, durfte Hojiburghon Mirzosharipov auch im Halbmittelgewicht (81 Kilo) starten.

„Sonst habe ich ihn oft geschoben. Er hat super gekämpft“, sagte Trainer Manuel Neumann, der sich ebenfalls über jeweils zwei Siege von Philip Utzig im Superleichtgewicht (60 Kilo), wenn auch einmal kampflos, und des zuletzt wegen beruflicher Gründe zweimal fehlenden Andreas Altergott im Halbschwergewicht (100 Kilo) freuen durfte. Den sechsten Punkt gegen Münster holte Benedikt Wagner (90 Kilo) – kampflos. (AHa)

