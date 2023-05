SU Annen: Favoriten noch makellos beim Ostermann-Cup

Witten. Die Tennis-Asse bahnen sich ihren Weg in Richtung Finale beim Ostermann-Frühlingscup der SU Annen. So schlagen sich die Favoriten bislang.

Immerhin: Am Freitag liefen die Turnierspiele beim Ostermann-Frühlingscup der SU Annen planmäßig auf der Anlage am Kälberweg ab. „Nur ein paar Tröpfen“, hatte Turnierchef Erwin Wagner diesmal gezählt, nachdem man am Donnerstag einen großen Teil der Begegnungen kurzerhand wegen der Witterung in die Tennishalle des TuS Ickern hatte verlegen müssen.

Ihre Premiere beim DTB-Ranglistenturnier in der Ruhrstadt feierte Tessa Johanna Brockmann (18) aus Schleswig-Holstein am Freitag. Die top-gesetzte Nummer 35 der nationalen Rangliste besiegte in ihrem Achtelfinale Indira Schmerling vom TC BW Halle mit 6:1 und 6:1. Auch die Nummer zwei des Klassements, Eva Bennemann (TC Deuten) war schnell durch mit dem Achtelfinale, bezwang Clara Bruning (TC Kamen-Methler) mit 6:2 und 6:2.



Australier Blake Ellis gewinnt bei SU Annen auch sein zweites Match

Bei den Männern gab der an Position eins gesetzte Australier Blake Ellis (TC BW Leimen) auch gegen Fabio-Luis Guth (TC Südpark Bochum) keinen Satz ab - 6:0, 6:4. Der Hattinger Nino Toto (Dorstener TC) hinterließ abermals einen starken Eindruck, gewann 6:3, 6:0 gegen Elias Faulhaber (TC Lorsch). Am Samstag werden auf der Anlage der Sport-Union ab 10 Uhr die Halbfinalpartien ausgetragen, die Endspiele sind für 13 Uhr vorgesehen - sofern diesmal auch das Wetter mitspielt.

