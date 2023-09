SU Annen: Der Aufsteiger rauscht durch in die Oberliga

Aufstieg geschafft: Falk Hobein (li.) von der SU Annen III gewann seine beiden Kämpfe in Paderborn und steigt mit den Unionern in die Oberliga auf.

Paderborn/Witten. Die Judoka der SU Annen III haben die Meisterschaft in der Verbandsliga perfekt gemacht. So gelangen die entscheidenden Siege in Paderborn.

Mit dieser Leistungsklasse wollten sich die Judoka der Sport-Union Annen III offensichtlich nicht länger aufhalten als nötig. Am letzten Kampftag der Verbandsliga schafften die Wittener mit zwei klaren Siegen den erhofften Durchmarsch in die Oberliga.

Als Tabellendritter reisten die Wittener zu den beiden entscheidenden Duellen nach Paderborn. Dort ging es gegen die im Klassement vorne liegenden Teams vom JST Herten und vom TV Paderborn. Zum Auftakt forderten die SUA-Judoka von Trainer Manuel Neumann die Kämpfer aus Herten heraus. Und es ging gleich gut los, denn Bundesliga-Coach Stefan Oldenburg gewann seine Begegnung der Kategorie über 90 Kilogramm vorzeitig. Das gelang auch Falk Hobein (-66 kg) und Artem Dashidin (-73 kg) - die 3:2-Führung aber war noch kein Ruhekissen. In Abschnitt zwei setzten sich dann abermals Oldenburg, Hobein und Dashidin durch, zudem siegte auch Noel Appel (-90 kg) - damit war der 7:3-Sieg perfekt.

Der SU Annen II winkt der Aufstieg in die 2. Bundesliga

In der zweiten Begegnung gegen den TV Paderborn schafften die Annener exakt das gleiche Kunststück. Für einen beruhigenden 4:1-Vorsprung sorgten Oldenburg und Dashidin sowie Alexander Schnackenberg (-81 kg) und Laurin Denzig (-66 kg). Weil dann in der zweiten Runde gleich Oldenburg, Appel (-81 kg) und Denzig ihre Kämpfe für sich entschieden, stand der SUA-Sieg schon fest. Nach Annens 7:3 holte sich dann der TV Paderborn seinerseits ein 7:3 gegen das JST Herten, wurde so Vizemeister.



„Es steht fest, dass wir direkt in die Oberliga aufsteigen. Das ist schon bemerkenswert, da wir mit der dritten Mannschaft ja gerade erst in die Verbandsliga gekommen waren“, so Manuel Neumann. Möglicherweise gibt’s bald sogar einen Doppelaufstieg zu feiern, denn der „Zweiten“ der SU Annen winkt als Vizemeister nun doch der erstmalige Sprung in die 2. Bundesliga. Die Entscheidung fällt Anfang Oktober.

