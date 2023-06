Stolze Ausbeute: RC Witten reist mit vier Booten zur DM

Witten. Bei der NRW-Landesmeisterschaft des Ruder-Nachwuchses überzeugt der RC Witten auf heimischer Strecke. Wer sich die DM-Fahrkarten sicherte.

Unweit des Bergerdenkmals wurde einmal mehr die Landesmeisterschaft für den Rudernachwuchs Nordrhein-Westfalens ausgetragen. Insgesamt vier Teildisziplinen standen auf dem Programm, auch die Talente des RC Witten waren mit Erfolg vertreten.

Zunächst wurden ein Zusatzwettbewerb sowie die anspruchsvolle 3000-Meter-Langstrecke ausgetragen. Am zweiten Tag galt es dann, einen weiteren Zusatzwettbewerb sowie die Finalrennstrecke üner 1000 Meter zu bewältigen. Trotz teils starkem Wind und hohen Temperaturen auf dem Ruhrabschnitt und der Trainingsstrecke des RV Bochum und des RC Witten meisterte das Gros der Aktiven die fordernden Bedingungen bravourös.

Überzeugender Einer-Sieg für Wittens Finn Lohmeyer

Viele der Wittener Ruderinnen und Ruderer nahmen erstmals an einem Landeswettbewerb teil. Für sie war es ein Meilenstein in ihrer bisherigen Laufbahn. Denn mit einer Platzierung unter den beiden Top-Booten ihrer Klassen qualifizierten sie sich für den Bundeswettbewerb in Brandenburg an der Havel, der in drei Wochen stattfindet.

Der RC Witten war mit insgesamt 13 talentierten Ruderinnen und Ruderern vertreten. Die Mannschaft zeigte sich von ihrer besten Seite und mischte kräftig im Kampf um das Podium mit. Besonders beeindruckend war die Leistung von Finn Lohmeyer, der im Einer (Jungen bis 13 Jahre, Leichtgewicht) mit deutlichem Vorsprung das Finale für sich entschied. Mit diesem grandiosen Erfolg sicherte sich Lohmeyer den Titel des Landesmeisters in seiner Bootsklasse und löste gleichzeitig sein Ticket für den Bundeswettbewerb.



Sophie und Hannah Brozio müssen wegen Urlaubs DM-Ticket weiterreichen

Auch der Zwillings-Doppelzweier mit Jasper und Johann Maaßen (Jungen bis 13 Jahre, Leichtgewicht) wusste zu überzeugen. Die Brüder erkämpften sich im Finale einen tollen zweiten Platz und qualifizierten sich ebenfalls für die Regatta auf Bundesebene. Weitere ungefährdete Siege erzielten Melanie Solomov und Timea Ryll im Doppelzweier (Mädchen bis 13 Jahre, Leichtgewicht) sowie Liana Büttner im Einer (Mädchen bis 13 Jahre, Leichtgewicht). Beide Boote krönten damit ihre bisherige Saison und sicherten sich den Titel des NRW-Landesmeisters. Zudem qualifizierten auch sie sich für die Deutsche Meisterschaft.

Den flotten Zwillingen reichte Platz zwei für eine DM-Fahrkarte: Jasper und Johann Maaßen vom RC Witten ruderten exzellent. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Sophie und Hannah Brozio konnten im Mädchen-Zweier des Jahrganges 2010 Platz zwei der Gesamtwertung ergattern. Aufgrund eines gebuchten Urlaubes mussten sie aber die Startberechtigung in Brandenburg an das drittplatzierte Boot aus Minden abtreten. Mit Platz vier im A-Finale erfüllten Amelie Sandmann, Julie Spring, Anton Altenbernd, Johannes Thill und Steuerfrau Henny Rumpel die Erwartungen, konnten aber die beiden vorderen Boote aus Datteln und Essen nicht gefährden.



Insgesamt war es ein herausragendes Ergebnis für den RC Witten, denn gleich vier Boote werden nun zum Bundeswettbewerb reisen. Der Traditionsverein kann stolz auf seine erfolgreichen Nachwuchstalente blicken und freut sich nun auf die nationale Entscheidung, bei der sich die RCW-Talente mit Deutschlands Besten messen werden.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten