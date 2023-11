Stadtmeisterschaft: Zwei Vereine arbeiten Hand in Hand

Witten. Stadtmeisterschaften im Schwimmen gab’s in Witten seit der Coronazeit nicht mehr. Warum der Gastgeber am 9. Dezember Spitzenzeiten erwartet.

Der Schwimmsport ist von den Corona-Beschränkungen arg gebeutelt worden. Um so mehr freuen sich nun die DJK BW Annen und die DJK TuS Ruhrtal, dass sie am Samstag, 9. Dezember, im Duo die Stadtmeisterschaften austragen und im Herbeder Hallenbad in 34 Disziplinen die Stadtmeisterinnen und Stadtmeister ermitteln können.

Michael Tigges, Abteilungsleiter der Ruhrtal-Schwimmer, erkennt langsam eine Verbesserung: „Wir können zwar immer noch nicht allen Wittener Kindern einen Schwimmkurs ohne lange Wartezeiten anbieten, doch mittelfristig sehen wir doch wieder auf eine bessere Zukunft.“

Neues Annener Hallenbad soll ab 2027 stehen

Er meint damit die neue Schwimmhalle, die in Annen gebaut werden soll. Sie wird ein Becken mit acht Bahnen bekommen und hoffentlich spätestens ab 2027 deutlich bessere Trainingsmöglichkeiten bieten. Allerdings wird das alte Schwimmbad erst einmal abgerissen, und eines der vier Lehrschwimmbecken in der Brenschenschule in Bommern ist ebenfalls noch gesperrt.

Trotz dieser Einschränkungen glaubt Tigges an eine gute Stadtmeisterschaft, die auch qualitativ einiges zu bieten hat: „Die SU Annen meldet in der Woche vorher auch einige Schwimmer zur Deutschen Meisterschaft, sodass wir auch einige Spitzenzeiten erwarten können.“ Allerdings zielt die Meisterschaft auch auf den Breitensport ab. Die Ausschreibung zielt auch explizit auf Teilnehmer ab, die nicht in Vereinen schwimmen, so Tigges: „Das gilt für alle Altersklassen. Wer meint, dass er gut schwimmen könne, kann gerne mitmachen.“ Daher stehen in der Ausschreibung auch nur kurze Strecken bis 100 Meter, so Tigges: „Mit Langstrecken-Wettbewerben würden wir die Neulinge wohl eher abschrecken.“



Die Veranstalter hoffen, dass sich bis zu 200 Schwimmer zu den insgesamt 34 Wettbewerben melden. Es wird auf vier Bahnen gestartet, die durch so genannte Wellenkillerleinen getrennt sind. Der erste Wettbewerb beginnt schon um 9 Uhr. Meldeschluss ist Freitag, der 1. Dezember. Anmeldungen sind möglich bei Stefan Jaensch, Ardeystraße 165 a, 58453 Witten (0176/99815250; E-Mail: wettkampfschwimmen@djkannen.de).

