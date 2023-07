Stadtmeisterschaft Witten: Riesen-Ärger wegen Schnee-Absage

Der Stadtmeister hat in der Vorrunde spielfrei: Marcel Gora (re.) und der TuS Heven hätten am Samstag gegen die SF Schnee spielen sollen, doch der B-Kreisligist sagte seine Teilnahme an der Stadtmeisterschaft ab, stürzt damit die Turniermacher und die Hevener, die nun am Wochenende ohne Testspiel-Gegner dastehen, in große Probleme.