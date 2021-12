Sportfreunde Schnee siegen im Kellerduell gegen Sandzak

Witten. Die Sportfreunde Schnee feiern wichtigen Sieg. Der VfB Annen II überzeugt gegen RW Langendreer auf ganzer Linie. TuS II patzt in Wilhelmshöhe.

Dass der TuS Stockum II als Spitzenreiter der Kreisliga B3 Silvester feiern wird, war schon klar. Erfreut wird der TuS II zudem das 2:2 des TuS Heven II bei SuS Wihelmshöhe II zur Kenntnis genommen haben, konnten die Hevener den Abstand dadurch doch lediglich auf sechs Punkte verkürzen.

Sieben Punkte hinter Stockum steht nun der VfB Annen II, der es gegen RW Langendreer deutlich machte. TuRa Rüdinghausen II musste gegen den SV Langendreer II gar nicht erst antreten, um die drei Punkte zu sichern, Langendreer sagte ab. Die Sportfreunde Schnee siegten klar.

Die Spiele im Überblick:

TuRa Rüdinghausen II - SV Langendreer 04 II 2:0 Wertung

VfB Annen II - RW Langendreer 5:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 Schuster (22.), 2:0 Roßmüller (36.), 3:0 Roßmüller (37.), 4:0 Leidgen (76.), 5:0 Harder (83.)

Der Reserve des VfB Annen gelang gegen den zweitplatzierten RW Langendreer ein deutlicher und umso wichtiger Sieg im Aufstiegsrennen. Von Beginn an dominierten die Gastgeber die favorisierten Bochumer und erspielten sich Chance um Chance. Lion Schuster brachte sein Team in Führung, Paul Roßmüller erhöhte noch vor der Halbzeit per Doppelpack. In der Schlussphase trafen noch Kevin Leidgen und Jonas Harder zum Endstand. Durch den Sieg steht man nun nur zwei Punkte hinter den Gästen auf Platz vier.

SuS Wilhelmshöhe - TuS Heven II 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (14.), 1:1 Kathagen (29.), 2:1 (30.), 2:2 Sonntag (74.)

Hevens Reserve verpasste durch RW Langendreers Niederlage in Annen den Sprung auf Platz zwei. Die Gastgeber gerieten nach einer knappen Viertelstunde in Rückstand, glichen nach einer halben Stunde aus, kassierten aber postwendend den zweiten Gegentreffer. Es dauerte bis tief in die zweite Halbzeit, bis Dennis Sonntag noch den Ausgleich erzielte. Mehr gelang allerdings nicht mehr. Nun steht man weiterhin auf dem dritten Platz, einen Punkt hinter Langendreer und einen Punkt vor Annen.

FC Sandzak Hattingen - Sportfreunde Schnee 1:5

Gleich drei Treffer erzielte Celal Yigit Bozdurgut für die Sportfreunde Schnee, die zunächst mit 0:1 in Rückstand geraten waren, noch vor der Pause aber auf 2:1 stellten. Zwei Treffer erzielte Vladimir Vasic. Für Schnee war es der dritte Saisonsieg, wodurch die Sportfreunde auf den neunten Rang rücken und Sandzak auf fünf Punkte distanzieren.

spielfrei: DJK Ruhrtal Witten II, Hammerthaler SV, TuS Stockum II, SV Herbede II.

