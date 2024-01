Überlegen zum Titelgewinn beim NRW-Cup: Annens Nevros Bingöl (li.) holte sich Platz eins in der Klasse bis 86 Kilogramm.

Hückelhoven Erfreulich war die Ausbeute der Wittener Ringer-Clubs beim NRW-Cup in Hückelhoven. Vor allem die SU Annen machte auf sich aufmerksam.

Eine große Zahl von Ringerinnen und Ringern ging beim TKV Hückelhoven auf die Matten, um beim neu geschaffenen „NRW-Cup“ anzutreten. Zunächst waren die Männer und die Jugendringer U 17 und U 14 an der Reihe, während tags darauf die Frauen sowie der weibliche Nachwuchs kämpften. Der KSV Witten war ebenso wie die SU Annen mit einem kleinen Aufgebot vertreten, vornehmlich Nachwuchskämpferinnen und -kämpfer nutzten den Wettkampf zu einer Standortbestimmung, bevor es zu den Landesmeisterschaften geht.

Die beste Platzierung bei der U-14-Jugend gelang seitens des KSV Witten Leonel Kaufmann (35 kg), der sich Silber sicherte, bis 41 kg kam Ian Aswaldt auf den Bronzerang. Für Joel Stanglow (48 kg) blieb nur Rang sieben. Muslim Dzortov (80 kg) musste sich in der U 17 mit einem achten Platz zufriedengeben.

Nur den achten Rang bei den U-17-Junioren belegte Muslim Dzortov (unten) vom KSV Witten 07. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Titelgewinn für Sarah-Marie Ressler vom KSV Witten

Bei den Männern überzeugte Roman Pylypenko in der 70-kg-Kategorie: Er landete im 22-köpfigen Teilnehmerfeld am Ende auf Rang drei. Bei nur einer Niederlage verließ er gleich fünfmal siegreich die Matte – größtenteils technisch überlegen oder als Schultersieger. Für Mujtaba Faizi (65 kg) sprang nach vier Siegen und zwei Niederlagen der vierte Platz heraus, Nawid Mohammadi (70 kg) verbuchte zwei Siege bei zwei Niederlagen, wurde Siebter.

Die jungen KSV-Amazonen durften sich über einen Klassensieg, zweimal Bronze sowie einmal Platz vier freuen: Sarah-Marie Ressler gewann die 58-kg-Klasse, die Holk-Schwestern Leni (24 kg) und Amalia (35 kg) errangen jeweils Bronze. Anna Marie Ernst wurde in der 47-kg-Kategorie Vierte.

Erste Plätze auch für Martyna Skrzynisrz und Selma Mina Bayrak von der SU Annen

Von den Aktiven der SU Annen sorgte Nevros Bingöl aus dem Oberliga-Kader der Männer für das herausragende Ergebnis. Alle fünf Duelle in der Gruppenphase gewann er sicher, im Finale der 86-kg-Klasse behielt er beim Stand von 5:5 die Nerven und holte die entscheidende Zweier-Wertung zum Titelgewinn. Teamkollege Milan Trendov schaffte es in der 70-kg-Kategorie auf Rang fünf.

In der U-17-Jugend versuchte der von der TSG Herdecke zur SUA gewechselte Max Sachse sein Glück im 45-kg-Limit, schaffte es aber als Greco-Spezialist nicht auf einen der vorderen Ränge. Sein Bruder Moritz, ebenso zuletzt in Herdecke, startete in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm. Bei seinem ersten Kampf war er nicht ganz konzentriert, verlor diesen durch eine Unachtsamkeit. Das zweite Duell kam nicht zustande, der Annener gewann kampflos.

Erfreulich war das Abschneiden der Annener Mädchen. Martyna Skrzynisrz und Selma Mina Bayrak bewiesen eindrucksvoll ihre Fähigkeiten und gewannen jeweils unangefochten - immer per Schultersieg - den NRW-Cup.

