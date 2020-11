Im Frühjahr schon wurden die Wittener Fitnessstudios von den Corona-Einschränkungen getroffen und mussten zeitweise schließen. Knapp zwei Monate ruhten die Gewichte auch im Sportstudio Fitnesskreis von Klaus Disse-Stebner (67) in der Poststraße.

Seit Montag ist Eisen biegen wieder verboten, zunächst einmal bis Ende November. Kraftsporturgestein Stebner hat dafür nur wenig Verständnis. Er hätte sich bei der Entscheidung der Politik mehr Weitsicht gewünscht.

„Um ehrlich zu sein, finde ich das richtig beschissen. Ich bin der Meinung, dass es zumindest bei mir möglich gewesen wäre, ohne große Probleme weiterhin zu trainieren. Vielleicht hätte man lediglich noch einige zusätzliche Auflagen beschließen sollen“, sagt der Kraftsporttrainer, der in der Ruhrstadt allgemein unter dem Namen „Krake“ bekannt ist.

Leistungssportler leiden am meisten unter der Schließung

Seit fast 40 Jahren wird bei „Krake“ in der Poststraße gepumpt und geschwitzt. Für Jung und Alt, Hobbysportler und Leistungsathleten ist das urige Sportstudio in Sachen Krafttraining zum zweiten Zuhause geworden. Vor allem die Leistungssportler leiden unter der erneuten Schließung.

1985 gründete Stebner den Verein KSV Fitnesskreis, betreut seitdem zahlreiche Schützlinge im Wettkampfsport. Und das ziemlich erfolgreich. Athleten wie Lea Schreiner, Tamara Thomsen oder Paul Markwart sammelten im Kraftdreikampf – der sich auf den Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben zusammensetzt – zahlreiche nationale unter internationale Titel.

Ausgangsniveau gerade erst wieder erreicht

„Wettkämpfe wie die Deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf wurden ja schon abgesagt. Das ist auch vernünftig“, so der 67-Jährige, der aber ausführt: „Das Problem ist, dass die Sportler gerader wieder das Trainingsniveau wie vor der ersten Schließung im Frühjahr erreicht hatten. Jetzt müssen sie erneut pausieren.“

Ungefähr das doppelte der Ausfallzeit müsse man an Trainingszeit im Anschluss wieder aufwenden, um die sportfreie Zeit zu kompensieren. Die grobe Faustformel laute: Ein Monat „Lockdown“, zwei Monate Krafttraining um so stark wie zuvor zu sein. Das geht auf Dauer an die Substanz, vor allem mental. „Man wird einfach schon wieder ausgebremst“, sagt „Krake“.

Stebner: „Es sind nicht die Studios, sondern die privaten, großen Feiern“

Dabei lägen die Probleme hinsichtlich der Ansteckungsrate mit dem Coronavirus nicht in den Sportstudios, meint das Wittener Kraft-Urgestein. „Es sind nicht die Studios, sondern die privaten, großen Feiern. Das sagt ja selbst das Robert-Koch-Institut“, ärgert er sich, dass er seine Kraftbude dennoch wieder zusperren muss.

„Ich gehöre selbst zur Risikogruppe. Letztens war ich in einem großen Bekleidungsgeschäft. Dort habe ich mich nicht so sicher gefühlt, wie in meinem Studio.“ Er bleibt dabei: „Die Probleme liegen nicht beim Sport!“

