Spitzer kehrt zurück: DJK BW Annen startet in Bärbroich

Witten. Tischtennis-Verbandsligist DJK BW Annen beginnt die neue Saison beim TTC Bärbroich. Mit welchem Team die Wittener ihre Ziele erreichen wollen.

Die Taschen packen für eine Tour ins Rheinland - das steht für den Tischtennis-Verbandsligisten DJK Blau-Weiß Annen in dieser Saison gleich reihenweise auf dem Programm. Die Wittener wurden in eine Staffel, die hauptsächlich aus Teams aus der Kölner Region besteht, eingruppiert. Am Samstag (18.30 Uhr) startet das BWA-Sextett beim TTC Bärbroich in Bergisch-Gladbach.

Es ist das erste von gleich drei Auswärtsspielen in Serie für die Annener, weil diese ihre Partie vom zweiten Spieltag gegen den 1. FC Köln IV auf den 7. Oktober verlegt haben. „Natürlich haben wir es wegen der weiteren Fahrten nicht optimal erwischt mit dieser Staffel, andererseits bekommen wir es mit vielen komplett neuen Gegnern, anderen Spielstilen zu tun. Das ist auch mal eine nette Abwechslung“, sagt BWA-Akteur Hartmut Stoof.

BW Annen mit Neuzugang Niklas Simon

Bei den Blau-Weißen werden Klaus Hellmann und Rückkehrer Wolfgang Spitzer das obere Paarkreuz bilden. Spitzer hatte sich im Vorjahr eine Auszeit genommen, ist nun eine willkommene Verstärkung für die Wittener. Mit dem ehemaligen NRW-Liga-Spieler Niklas Simon (von der DJK Franz-Sales-Haus Essen) wurde der Kader zudem weiter aufgewertet. Da Jochen Meißner immer noch mit Schulterproblemen zu kämpfen hat, werden je nach Bedarf Marvin Hauck oder Jonas bzw. Michael Ertelt aushelfen.

Für die Annener, die erst über den Umweg der Relegation den Klassenerhalt geschafft hatten, muss es auch in diesem Jahr vorrangig darum gehen, in der Verbandsliga zu verbleiben.



Ebenfalls zum ersten Mal in der neuen Saison im Einsatz sind am Samstag (18 Uhr) die Verbandsliga-Damen von BW Annen III, die beim TuS Bad Driburg starten. Zum Annener Kader gehören hier die jungen Ukrainerinnen Anastasiia und Mariia Bodnar sowie Anhelina Lebid, weiterhin stehen Lisa Wonsak, Jessica Lehnert, Sabine Makschin und Nicole Kellermann-Fischer zur Verfügung.

