Spitzenspiel geht klar an den SV Bommern II

Wichtige Punkte sammelte der SV Bommern II im Duell der beiden Aufstiegsaspiranten gegen den VfB Langendreerholz. Sechs Zähler haben die Bommeraner nun zwischen sich und den Tabellenzweiten gebracht. Der VfB Annen II bleibt durch seinen Heimsieg gegen Wilhelmshöhe II derweil am Relegationsplatz dran. Eine Punkteteilung gab’s im Platzderby beim SV Herbede und die SF Schnee zitterten in Querenburg um den Sieg. Unter die Räder kam derweil der TuS Heven II.

SV Bommern II - VfB Langendreerholz 4:1 (2:1). Es war ein richtungsweisendes Spiel am Goltenbusch – für beide Teams. Schließlich hätten die Gäste aus Bochum mit einem Sieg nach Punkten zum Ligaprimus aus Witten aufschließen können. Doch dazu kam es nicht. Auch, weil Joshua Niemann seine Bommeraner schon ganz früh (3.) in Führung brachte. Holger Schumacher stellte auf 2:0 (26.). Spannend machten es die Gäste mit dem Anschlusstreffer vor der Pause aber doch noch einmal (31.). Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann, bis Routinier Benjamin Schröder endgültig alles klar machte – 3:1 (71.). Robin Schmidt sorgte kurz vor Schluss mit dem vierten Bommeraner Tor (88.) dann noch für die Kirsche auf der Torte aus Sicht der Goltenbusch-Kicker, die an der Spitze nun sechs Punkte Vorsprung haben.



Torfolge: 1:0 Niemann (3.), 2:0 Schumacher (26.), 2:1 Kocyan (31.), 3:1 Schröder (71.), 4:1 Schmidt (88.).

VfB Annen II - SuS Wilhelmshöhe 3:0 (2:0). Keine Blöße gab sich auch Verfolger VfB Annen II im Heimspiel gegen Wilhelmshöhe II. Celal Yigit Bozdurgut besorgte kurz vor der Halbzeit das psychologisch wichtige 1:0 für seine Farben. In Durchgang zwei machten Egmont von der Leyen (65.) und Pascal Gronemann (88.) dann alles klar.

Die Annener bleiben durch ihren bereits neunten Saisonsieg am Relegationsplatz dran, profitieren auch vom Bommeraner Sieg. Denn so sind es für die VfB-Reserve nun nur noch zwei Zähler Rückstand auf den zweitplatzierten VfB Langendreerholz. Zudem weist man die bessere Tordifferenz auf.

Torfolge: 1:0 Bozdurgut (42.), 2:0 von der Leyen (65.), 3:0 Gronemann (88.).

Im Hinspiel konnten sich Patrick Bräuer (rot) und der SV Herbede II gegen den Hammerthaler SV noch mit 2:1 durchsetzen. Diesmal gab’s am Stausee eine Punkteteilung. Foto: Manfred Sander

SV Herbede II - Hammerthaler SV 2:2 (2:2). Schon in den ersten 45 Spielminuten verschossen die Akteure im Platzderby am Stausee in Sachen Tore ihr Pulver. Zunächst sah es nach einem Doppelpack von Vincent Fröhning (11., 18.) schon so aus, als würde die Herbeder Zweitvertretung auf die Siegerstraße einbiegen. „Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen“, meinte Hammerthals Trainer Alfonso Bosco ein wenig angefressen. Allerdings stimmte ihn sein Team danach noch milde. Denn der HSV wachte nach dem 0:2 auf, kam durch eine feine Direktabnahme von Christoph Neumeister zum Anschluss (24.) und glich durch Dennis Berenbeck vom Punkt – Neumeister wurde gefoult – noch vor der Pause aus (44.).

In Durchgang zwei passierte vor den Toren dann nicht mehr viel. Unschönes Ende: Kurz vor Schluss durfte Hammerthals Marcel Engelmann nach rüdem Einsatz doch noch ein wenig früher zum Duschen. Im Zuge des sich bildenden Tumults wurde auch Herbedes Daniel Peter vom Platz gestellt (90.).



Torfolge: 1:0, 2:0 Fröhning (11., 18.), 2:1 Neumeister (24.), 2:2 Berenbeck (44.).

TuS Querenburg II - SF Schnee 4:6 (2:3). Ein bisschen was von Handball – zumindest ergebnistechnisch – hatte die Auswärtspartie der Kicker vom Hasenhölzken in Querenburg. Hin und her ging es auf dem Hartplatz in Bochum von Beginn an. Nach der Querenburger Führung (13.) langte Schnees Pascal Ditges gleich dreimal zu (17., 34., 38.), drehte die Partei quasi im Alleingang. Querenburg kam mit dem Pausenpfiff zwar noch zum Anschluss (45.), doch die Wittener waren nach dem Seitenwechsel direkt wieder voll da, stellten durch Pascal Jurek (56.) und unter Querenburger Mithilfe (65.) auf 5:2. Der Auswärtssieg? Mitnichten! In der Schlussviertelstunde schlugen die Hausherren doppelt zurück (76., 85.), drohten den Sportfreunden drei sicher geglaubte Punkte zu stibitzen. Gut aus Wittener Sicht, dass Christopher Suttmann in der Nachspielzeit die Nerven behielt und die Partie entschied – 6:4 (90.+5).



Torfolge: 1:0 (13.), 1:1, 1:2, 1:3 Ditges (17., 34., 38.), 2:3 (45.), 2:4 Jurek (56.), 2:5 (ET.), 3:5 (76.), 4:5 (85.), 4:6 Suttmann (90.+5).

TuS Heven II - FC Sandzak-Hattingen 1:5 (0:2). Keine Schützenhilfe konnte die Hevener Reserve den Wittener Teams an der Tabellenspitze leisten. Gegen Sandzak-Hattingen war man letztlich chancenlos. Den Ehrentreffer für den TuS erzielte Maurice Wildraut zum zwischenzeitlichen 1:3 (47.). Mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein war das aber nicht. Die Nachbarstädter machten mit zwei schnellen Treffern (57., 68.) alles klar und bleiben mit 29 Punkten weiter oben dran, sind vor dem VfB Annen II Tabellendritter.

Torfolge: 0:1 (20., FE.), 0:2 (44.), 0:3 (46.), 1:3 Wildraut (47.), 1:4 (57.), 1:5 (68.).