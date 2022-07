TuRa Rüdinghausen hat im vergangenen Jahr den Industriecup in Herbede gewonnen.

Fußball in Witten Spiele, Teams, Termin: Alle Infos zum Industriecup Herbede

Witten. Es geht wieder los: Der Stadtwerke-Industriecup steigt beim SV Herbede. Teams, Spielplan, Termine: Alle Infos zum Vorbereitungsturnier in Witten.

Das Team ist längst eingespielt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass der SV Herbede den Stadtwerke-Industriecup ausrichtet. Das Turnier hat längst seinen festen Platz im Vorbereitungskalender der Wittener Fußball-Szene, und auch in diesem Jahr richtet der SVH das Event aus. Am Donnerstag steigt das erste von insgesamt elf Spielen: Herbede eröffnet das Turnier gegen den TuS Ruhrtal (Do., 19 Uhr).

„Alles läuft routiniert ab“, sagt Marcus Hahn, Vorstand des SVH, über die Planungen. Genügend Helfer haben sich im Verein gefunden. Bierwagen und Würstchenbude stehen: Es kann losgehen. „Beim Industriecup geht es auch darum, nach den Spielen zusammenzukommen und ein Bier zusammen zu trinken“, erzählt Hahn und ergänzt: „Die Vorfreude ist bei allen sehr groß. Und die Stimmung im Verein ist sowieso überragend.“

Industriecup Herbede: Ausrichter SV Herbede will ins Halbfinale

Kein Wunder: Vor wenigen Wochen hat sich der SV Herbede die Meisterschaft in der Kreisliga A und damit den Bezirksliga-Aufstieg gesichert. „Das Turnier ist ein super Gradmesser für uns, wir sind in einer Hammergruppe, wollen aber ins Halbfinale kommen“, sagt Hahn. „Das hat in den letzten zwei Jahren nicht geklappt.“

Hier gibt es alle Informationen zum Industriecup in Herbede:

Industriecup Herbede: Diese Teams nehmen teil:

Gruppe A: SV Herbede, TuS Ruhrtal, TuS Stockum

SV Herbede, TuS Ruhrtal, TuS Stockum Gruppe B: FC Altenbochum, SV Bommern 05, TuRa Rüdinghausen

Industriecup Herbede – Der Spielplan im Überblick:

Vorrunde:

Donnerstag, 14. Juli: SV Herbede – TuS Ruhrtal (19 Uhr)

Freitag, 15. Juli: FC Altenbochum – SV Bommern 05 (19 Uhr)

Samstag, 16. Juli: TuS Stockum – SV Herbede (16 Uhr) und TuRa Rüdinghausen – FC Altenbochum (18 Uhr)

Sonntag, 17. Juli: TuS Ruhrtal – TuS Stockum (15 Uhr) und SV Bommern 05 – TuRa Rüdinghausen (17 Uhr)

Halbfinals

Donnerstag, 21. Juli: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B (19 Uhr)

Freitag, 22. Juli: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A (19 Uhr)

Finalspiele

Samstag, 23. Juli: Spiel um Platz fünf (14 Uhr), Spiel um Platz drei (16.15 Uhr), Finale (18.15 Uhr), Siegerehrung (20.15 Uhr)

Industriecup Herbede: Das nehmen sich die Mannschaften vor

Vier der sechs teilnehmenden Mannschaften qualifizieren sich für die Semifinals. In Gruppe A spielen Herbede, Ruhrtal und der TuS Stockum. Gruppe B besteht aus dem FC Altenbochum, dem SV Bommern 05 sowie TuRa Rüdinghausen. Die Vorrunde wird an diesem Donnerstag, Freitag und am Wochenende gespielt. In der kommenden Woche schließlich werden die Halbfinals und Finals ausgetragen. Dann noch dabei zu sein, ist das Ziel aller teilnehmenden Vereine.

Der SV Bommern 05 und TuS Stockum standen im vergangenen Jahr im Spiel um Platz drei des Industriecups. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Maik Knapp, Trainer des A-Ligisten TuS Ruhrtal, würde mit seiner Mannschaft gerne weitergekommen. „Aber wir haben mit dem SV Herbede, der verdient aufgestiegen ist, und Stockum zwei starke Bezirksligisten in der Gruppe“, sagt er. „Doch wir sind immer sehr weit gekommen und spielen gegen gute Gegner traditionell etwas besser, da diese sich gegen uns seltener hinten reinstellen.“

Industriecup Herbede: Trinkpausen sind geplant

Weit gekommen ist im vergangenen Jahr auch TuRa Rüdinghausen – bis ins Finale. Das gewann der Kreisligist sogar gegen den Bezirksligisten Westfalia Huckarde. „Wir wollen natürlich ein gutes Ergebnis erzielen, aber werden auch einiges ausprobieren, um die Neuen mal in einer Wettkampfsituation sehen zu können“, sagt Trainer Holger Stemmann über das Ziel im diesjährigen Industriecup.

Die Bommeraner rechnen sich ebenfalls etwas aus. „Wir haben aber den klaren Favoriten Altenbochum in unserer Gruppe“, sagt Coach Jörg Silberbach. Er glaubt deshalb, dass das Gruppenspiel gegen TuRa Rüdinghausen an diesem Sonntag vorentscheidenden Charakter haben könnte. Auf das Turnier freuen sie sich auch beim TuS Stockum, wie Co-Trainer Stefan Schubert erzählt. Allerdings wird er nur 13 Spieler zur Verfügung haben. Ob das bei dem Wetter ein Problem werden könnte?

Immerhin sind Temperaturen weit über den 25 Grad angekündigt, gar die 30-Grad-Marke könnte geknackt werden. Der SV Herbede jedenfalls ist vorbereitet. „Wir werden noch mehr Wasser einkaufen, zudem soll es während der Spiele Trinkpausen geben“, sagt Marcus Hahn gelassen.

