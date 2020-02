Spätes Tor von Jonathan Marzok rettet Bommerns Remis-Serie

Die Remiskönige vom Goltenbusch haben wieder zugeschlagen. Diesmal gab’s ein beachtliches 1:1 (0:0) des SV Bommern 05 gegen den starken Landesligisten Kirchhörder SC. Mit der Entwicklung seiner Mannschaft in den letzten Wochen zeigte sich Trainer Jörg Silberbach sehr zufrieden.

„Die Jungs haben sich heute prima ‘reingekniet in dieses Spiel“, lobte der neue SVB-Coach, dessen Team während der Wintervorbereitung noch ungeschlagen ist - in den bisher fünf Partien gab’s viermal ein Remis sowie einen deutlichen Sieg beim TuS Esborn. Der Vergleich mit Kirchhörde war fraglos bislang die anspruchsvollste Aufgabe für den Wittener Bezirksligisten. Der vor allem in der ersten halben Stunde einen sehr guten Eindruck hinterließ.

Bommerns Defensive ist stabil und lässt kaum Chancen zu

Zufrieden mit dem Auftritt gegen den Landesligisten: Jörg Silberbach, Trainer des SV Bommern 05. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Hinten sicherten Mischa Berghaus und Jonathan Marzok ab, im defensiven Mittelfeld testete Silberbach das Duo Benjamin Schröder/Patrick Berghaus. So sprangen für die Dortmunder lediglich zwei passable Torchancen heraus; eine davon machte Keeper Kevin Gensch (24.) zunichte, nach einem feinen Solo von KSC-Angreifer Philippe Touko klärte Marzok für seinen Schlussmann auf der Torlinie (36.). Bommerns beste Möglichkeit hatte nach nur vier Minuten Michael Kraus, dessen Schuss sein Ziel aber knapp verfehlte.

In Abschnitt zwei wechselte Silberbach mehrfach, ließ sein Team nun aggressives Pressing spielen. „Und das hat ganz gut funktioniert“, stellte der Trainer fest. Vor dem Kirchhörder Tor aber blieben die Platzherren weitgehend harmlos. in der 66. Minute kassierten die Bommeraner dann nach einem Angriff über die linke Seite das 0:1 - Torhüter Gensch kam zu voreilig aus seinem Kasten gestürmt. In der Folge aber verhinderte er mit mehreren starken Aktionen einen deutlicheren Rückstand.

Einstudierte Eckball-Variante führt doch noch zum Torerfolg

Und so blieb für den SVB noch etwas Zeit für eine letzte gute Gelegenheit: Nach einer einstudierten Eckball-Variante reagierte Jonathan Marzok am schnellsten, schob den Ball zum 1:1-Endstand ins rechte Eck (89.). „Für die Moral war der späte Ausgleich sehr gut. Es war heute vieles da, was ich sehen wollte“, so Silberbachs Fazit.

Torfolge: 0:1 (66.), 1:1 Marzok (89.).