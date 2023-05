So verpasst der BCC Witten II den Zweitliga-Klassenerhalt

Witten. Ein Zähler in Xanten ist zu wenig für Dreiband-Zweitligist BCC Witten II. Das Bundesliga-Quartett der Ruhrstädter hingegen feiert zwei Siege.

Zum Ausklang der Billard-Saison hat sich das Dreiband-Team des BCC Witten noch mit zwei Siegen auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. Eine bittere Pille musste der Verein aber dennoch schlucken, denn die Zweitvertretung konnte den Abstieg aus der 2. Bundesliga nicht verhindern.

Für die erste Mannschaft lief der Doppelspieltag optimal. Der BC „International“ Berlin wurde mit 5:3 besiegt, gegen den 1. BC Magdeburg gab’s ein 6:2. In beiden Begegnungen lieferte Ronny Lindemann nach seiner unfreiwilligen Pause eindruckvolle Leistungen ab und bewies, dass er einer der besten Dreibandspieler des Landes ist.

Ronny Lindemann gewinnt bei seinem Comeback beide Partien für BCC Witten

Gegen Berlin startete Murat Gökmen mit einem Remis gegen Norbert Roestel (40:40 nach 42 Aufnahmen), wobei Roestel im Nachstoß mit zwei Punkten den Ausgleich schaffte. Der Schwede Michael Nilsson holte am dritten Brett gegen Cengiz Karaca ein sicheres 40:30 (31 Aufnahmen). Zur Schlüsselpartie wurde das Duell zwischen Ronny Lindemann und dem Griechen Nicos Polychronopoulos. Der Wittener beherrschte seinen Gegenspieler in jeder Phase der Partie, lag nach 29 Aufnahmen mit 50:31 klar vorne. Die 35:50-Niederlage von Jacob Haack-Sörensen gegen Deutschlands Nummer eins, Martin Horn, fiel dann nach 33 Aufnahmen nicht mehr ins Gewicht.



Tags darauf gegen den 1. BC Magdeburg gab’s für Murat Gökmen (gegen Falco Willenberger) wieder ein 40:40. Michael Nilsson machte einen Zehn-Punkte-Rückstand gegen Markus Schönhoff wett, siegte mit 40:30 (25). Am zweiten Brett deklassierte Ronny Lindemann dank einer Weltklasse-Leistung den Tschechen Radek Novak mit 50:10 (22), lieferte einen famosen Schnitt von 2,272 Punkten ab - mit einer Höchstserie von 13 Punkten. Im dänischen Duell zwischen Jacob Haack-Sörensen und Dion Nelin gab es keinen Sieger - 50:50 (33). Der Abstieg der Magdeburger war damit besiegelt.

In bestechender Form präsentierte sich Ronny Lindemann (BCC Witten) gegen Berlin und vor allem gegen den 1. BC Magdeburg. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Zweitliga-Quartett reicht ein Punkt am Doppelspieltag nicht

In der 2. Bundesliga verpasste der BCC Witten II hingegen die Rettung, verlor beim BSV Velbert mit 2:6 und holte nur ein 4:4 beim BC AGB Xanten, während Abstiegskonkurrent BC Hilden mit 6:2 in Velbert gewann und die Klasse hielt.

Ohne den erkrankten Niederländer Jelle Pijl waren die Wittener gehandicapt. In Velbert startete Edwin Kurmann an Brett vier, holte mit einem 40:28 (59 Aufnahmen) gegen den Türken Selcuk Cubukcu den einzigen BCC-Erfolg. Edgar Bettzieche musste sich am dritten Brett nach ganz schwacher Vorstellung gegen Mehmet Ceylan mit 31:34 (60) geschlagen geben. An Position zwei zog Simon Blondeel trotz großen Kampfes gegen Torsten Anders mit 37:40 (40) den Kürzeren. Sein Vater Fabian Blondeel war am Spitzenbrett chancenlos gegen Tom Löwe (30:40/32).



Wittens Niederländer Stefan Lenting enttäuscht gegen Xanten

Gegen den BC Xanten war dann der Niederländer Stefan Lenting dabei, die Hoffnung auf einen Auswärtserfolg war entsprechend groß. Edgar Bettzieche legte mit einem 40:28 (39) gegen den Niederländer Rudy Gerritzen vor, dann aber patzte Simon Blondeel, unterlag Dirk Harwardt mit 20:40 (34). Enttäuschend war dann auch die Vorstellung von Stefan Lenting am zweiten Brett. Er fand nie zu seinem wahren Leistungsvermögen und musste gegen seinen Landsmann Jack van Peer eine schmerzliche 26:40-Niederlage (43 Aufnahmen) hinnehmen. Fabian Blondeel am ersten Brett sorgte für den Ausgleich, als er Roger Liere mit 40:34 (39) bezwang. Das 4:4 hätte zum Klassenerhalt gereicht, wenn nicht der BC Hilden überraschend mit 6:2 in Velbert gewonnen hätte.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten