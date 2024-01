Witten Die Aufholjagd der Verbandsliga-Damen von BW Annen ist nicht von Erfolg gekrönt. Ärgerlich: Eine Stammspielerin verletzt sich beim Warmmachen.

Ein Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga war beim Gastspiel der Damen von der DJK Blau-Weiß Annen das Ziel gegen den SC Hennen II. Doch in Schwerte klappte es mit dem Erfolserlebnis nicht, denn erst spät kamen die Wittenerinnen in Schwung, verloren nach ihrer Aufholjagd bitter nach fünf Sätzen. Erfreulich ist aus Sicht von BW Annen das bisherige Abschneiden des dritten Damenteams in der Bezirksliga. Dort winkt jetzt sogar ein Platz in der Aufstiegsrunde zur Landesliga.

Damen-Verbandsliga

SC Hennen II - DJK BW Annen 3:2 (25:21, 27:25, 13:25, 19:25, 15:12)

Das war bitter: Hauchdünn verloren die Verbandsliga-Frauen von BW Annen das Kellerduell beim SC Hennen II. Entsprechend groß war die Enttäuschung am Ende dieses emotionalen und aufwühlenden Spiels bei den BWA-Damen, die weiterhin auf dem Relegationsplatz stehen. „Wenigstens haben wir einen Punkt gerettet“, meinte Annens Trainer Thomas Urban nach über zwei Stunden Spielzeit.

Sein Team agierte zeitweise unsicher und mutlos – und damit ganz anders als in der Vorwoche. Da hatten die Annenerinnen den Aufstiegsanwärter SCU Lüdinghausen II an den Rand der Niederlage gebracht. Gegen den SC Hennen II schien alles gegen die BWA-Damen zu laufen: Sie mussten manch unglücklichen Punktverlust wie etwa durch Netzroller hinnehmen. Immer wieder haderten sie darüber hinaus mit Entscheidungen des Schiedsgerichts.

Annens Jana Wagener verletzt sich beim Aufwärmen am Knie

Zu all dem passte, dass sich Jana Wagener drei Minuten vor dem Anpfiff beim Einschlagen am Knie verletzt hatte. Ganz kurzfristig musste die Angreiferin, die wohl länger ausfallen wird, aus der Annener Startformation gestrichen werden. Ähnlich frustrierend verlief das Spiel. In dem gerieten die Blau-Weißen nach Sätzen mit 0:2 ins Hintertreffen. Es drohte ein Debakel in Schwerte. „Das haben wir dank einer tollen Moral abgewendet“, so Thomas Urban erleichtert. Mit einer Energieleistung erkämpften sich die Annenerinnen die Sätze drei und vier. Und im entscheidenden Tiebreak lagen sie sogar recht vielversprechend mit 10:7 vorn, ehe sie einmal mehr der Mut verließ.

BWA: Isabel Bentin, Julia Diedrichsmeier, Anne Korbmacher, Jenny Lesch, Lena Russak, Astrid Seifert, Roxana Sodtke, Jenny Wodrich, Jana Wagener.

Damen-Bezirksliga

Zwei Sätze lang hielten die abstiegsbedrohten Bezirksliga-Volleyballerinnen von BW Annen II bei der 0:3-Niederlage (21:25, 23:25, 15:25) gegen den VfL Telstar Bochum IV gut mit. Doch als Durchgang zwei ganz knapp verloren ging, war die Moral der Blau-Weißen gebrochen.

BWA: Samira Dühr, Johanna Kilzer, Jasmine Ochs, Nina Schlott, Alisa aus der Wischen, Carolin Flieser, Meryem Tanimnis, Victoria Wulf, Isabel Reckermann, Sophie Hennig, Melis Arslan, Melis Karaburun.

Auf den zweiten Platz vorgerückt sind die im Schnitt noch sehr jungen Volleyballerinnen von BW Annen III, der immerhin zur Teilnahme an der Relegation um den Landesliga-Aufstieg berechtigen würde. Mit dem hatte man vorab gewiss nicht rechnen können. Möglich war dies durch einen mühsamen 3:0-Sieg (25:20, 25:17, 25:23) über Mitaufsteiger TB Höntrop II. Die BWA-Damen taten sich allerdings in vielen Phasen schwer. Dabei machte sich bemerkbar, dass sie in knapper Besetzung angetreten waren.

BWA: Tabea Senger, Sonja Ghasemi, Alissa Teuber, Lena Piewek, Carla Baumann, Weronika Zuchenska, Melissa Herrmann, Leni Markowski.

