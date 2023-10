ITSR-Cup-Champion 2023: Stadtmeister in der Halle wurde im Januar die DJK TuS Ruhrtal (hier mit Torschützenkönig Marcel Gora).

HALLENFUSSBALL So läuft die Planung für Wittener Hallenstadtmeisterschaft

Witten. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft soll in Witten am zweiten Januar-Wochenende 2024 steigen. Das ist der aktuelle Stand der Planung.

So gut besucht wie zu Beginn dieses Jahres war die Husemann-Sporthalle zu den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften lange nicht mehr. An beiden Turniertagen war der Zuschauer-Zuspruch mehr als ordentlich - am Ende setzte sich die DJK TuS Ruhrtal die Krone auf. Die Planung für die nächsten Titelkämpfe ist bereits im Gange.

„Die Stadtmeisterschaft um den ITSR-Cup im vergangenen Januar ist kaum mehr zu toppen - das war für den Veranstalter eine richtig runde Sache“, so Uli Sieweke, Sprecher der Wittener Fußball-Fachschaft. Die sich für den Wettbewerb einiges hatte einfallen lassen, um frischen Wind in das über die Jahre schon ein wenig angestaubte Event zu bekommen. Der Clou schlechthin war dabei die Rundum-Bande, mit der erstmals gespielt wurde. „Die wird es auch bei der Stadtmeisterschaft 2024 wieder geben. Wir haben uns zeitig darum gekümmert, sie wieder mieten zu können. Das war insgesamt schon ein großer Fortschritt“, sagt Sieweke.

Vier Teams können sich beim Wittener Reservecup qualifizieren

In Stein gemeißelt ist der Termin für den Wettbewerb zwar noch nicht. Doch da es aktuell ganz danach aussieht, dass sich Ringer-Bundesligist KSV Witten 07 wohl kaum fürs Halbfinale qualifizieren wird, sollte es auf den 13./14. Januar 2024 hinauslaufen. Titelverteidiger DJK TuS Ruhrtal ist dann mit der Ausrichtung des ITSR-Cups an der Reihe. Der Reservecup findet eine Woche vorher statt (6./7. Januar), dort übernimmt der SV Herbede die Organisation.

„Es wird in Sachen Modus wieder so laufen wie gehabt. Die ersten vier Mannschaften des Reservecups qualifizieren sich für den ITSR-Cup, werden dann den einzelnen Gruppen zugeteilt“, erklärt Sieweke. Wegen der Auslosung und des konkreten Prozederes treffen sich die Fachschafts-Vertreter am 16. Oktober, besprechen dort alle Themen rund um die Hallenturniere. „Natürlich hoffen wir, dass der Publikums-Andrang dann genauso groß wird wie 2023.“



Der natürlich auch davon ausgeht, dass an der Stadtmeisterschaft 2024 - anders als beim Feldturnier im Juli - alle zwölf Wittener Vereine teilnehmen werden. Die Signale jedenfalls seien positiv. „Das ganze Drumherum wird ähnlich wie im Januar - mit DJ, Moderation und Musik. Vielleicht gelingt uns ja noch das eine oder andere i-Tüpfelchen“, sagt der Fachschafts-Sprecher.

