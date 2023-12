Bis ins Finale des Kreispokal-Wettbewerbs hatte es die C-Jugend des FSV Witten (blaue Trikots) geschafft, scheiterte dort allerdings klar an der SG Wattenscheid 09.

Jugendfußball So geht FSV Witten die Wintervorbereitung an

Witten In der ersten Saisonhälfte lief es für die überkreislich aktiven Jugendteams des FSV Witten eher mittelprächtig. Die B-Jugend muss sich steigern.

Insgesamt kann man beim FSV Witten nach der ersten Saisonhälfte 2023/24 relativ entspannt auf die besten Jugendteams des Vereins schauen. Auch wenn es die beiden Bezirksliga-Mannschaften und das eine Landesliga-Team nicht ums Aufstiegsrennen geht - größter Kummer bleibt den Blau-Weißen zumindest erspart, die Abstiegsränge sind jeweils noch ein Stück entfernt.

Nach Jahren schaffte es im Sommer die B-Jugend des FSV mal wieder, in die Landesliga aufzurücken. Verbunden war dieser sportliche Erfolg mit erheblichen Mühen auch im Hintergrund, denn nahezu ein komplettes Team musste auf die Beine gestellt werden. Trainer Johannes Gabriel und sein Team feilten intensiv am neuen Kader, und nach bislang zwölf Partien hat man immerhin 14 Zähler auf dem Konto (vier Siege, zwei Remis).

C-Junioren des FSV Witten haben Rang zwei noch im Blick

Für den Januar 2024 wurden gleich sechs Testpartien vereinbart - los geht‘s am 13. Januar (13 Uhr) beim SV Lippstadt 08 II, zum Abschluss trifft man dann auf die SG Wattenscheid 09 und Westfalia Herne (27./28. Januar).

Die von Denis Sapina betreuten A-Junioren des FSV Witten belegen mit zwölf Punkten den siebten Tabellenplatz - da ist auch noch reichlich Luft nach oben. Aktuell in der Planung sind drei Vorbereitungsspiele für die Winterpause. Am 14. Januar (12.50 Uhr) beginnt man beim BSV Fortuna Dortmund. Die Liga geht am 4. Februar bereits weiter mit der Partie beim FC Lennestadt.

Am besten steht bislang die C-Jugend des FSV da. Der Bezirksligist nimmt Rang fünf ein, hat 16 Punkte auf dem Konto und darf sich Vize-Kreispokalsieger nennen. Die Mannschaft von Coach Josue Massoma hat ihr Potenzial schon des Öfteren aufblitzen lassen, will sich im zweiten Saisonabschnitt weiter nach vorne schieben. Geplant sind fünf Testspiele, das erste steigt beim ASC 09 Dortmund (7. Januar, 13 Uhr). Liga-Wiederbeginn ist am 10. Februar bei der Hammer SpVg. II.

