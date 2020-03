Witten. Blau-Weiß Annen II weist auch im Rückspiel Titelkonkurrent TuS Hiltrup in die Schranken. Zwei Spieltage vor Schluss ist der Aufstieg greifbar.

Der 14. Saisonsieg war ein ganz besonders wichtiger für die Tischtennis-Damen der DJK Blau-Weiß Annen II. Daheim hat man nämlich den bisherigen Tabellenführer TuS Hiltrup mit 8:4 bezwungen und nun seinerseits den Spitzenplatz übernommen.

Schon im Hinspiel hatten sich die Wittenerinnen in diesem Vergleich durchgesetzt - damals gab’s eine hauchdünnes 8:6. An den eigenen Tischen stellte Blau-Weiß nahezu die Bestbesetzung auf, unter anderem mit der jungen Russen Natalia Zherebina, die ansonsten für die Annener Drittliga-Mannschaft im Einsatz ist.

Erste drei Einzel gehen durchweg an Blau-Weiß Annen

Schon in den beiden Doppeln zu Beginn ging es sehr spannend vonstatten: Beide Duelle wurden über die volle Distanz ausgetragen. Während Zherebina/Harder mit 3:2 gewannen, mussten sich Isensee/Fabrizius geschlagen geben. Danach allerdings übernahmen die Gastgeberinnen das Kommando, drückten der Partie vor allem an den Spitzenbrettern ihren Stempel auf. Natalia Zherebina und Claudia Isensee gewannen ihre ersten Einzel jeweils glatt mit 3:0, im Anschluss tat es ihnen die zuvor im Doppel geschonte Barbara Pernack gleich - so zog der Titelfavorit aus der Ruhrstadt schon mal mit 4:1 davon.

Barbara Pernack war am Samstag nicht zu bezwingen, gewann alle drei Einzel ohne Satzverlust. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Die einzige Niederlage im ersten Einzeldurchgang musste Jacqueline Fabrizius einstecken, die allerdings Pech hatte, im fünften Durchgang mit 11:13 unterlag. Der zweite Block verlief dann ausgeglichen: Zherebina fertigte auch ihre nächste Gegnerin sicher in drei Sätzen ab, auch Barbara Pernack kam ohne Satzverlust zum Erfolg. Diesmal aber unterlag Claudia Isensee (mit 10:12 im fünften Durchgang), und nach der neuerlichen Fünf-Satz-Pleite von Fabrizius hieß es 6:4 für die Blau-Weißen.

Barbara Pernack mit makelloser Bilanz - drei Siege, 9:0-Sätze

Jetzt mussten allerdings wieder Annens verlässlichste Punktesammlerinnen an die Tische. Barbara Pernack ragte heraus, nahm Hiltrups Nummer eins, Antonia Rewer, mit 11:9, 11:4 und 11:3 förmlich auseinander. Und nach dem 3:1 von Zherebina gegen Miriam Kötter war der 8:4-Erfolg für den Titelaspiranten perfekt. Die Annenerinnen könnten nun schon in der kommenden Woche mit einem Heimsieg gegen den TTC Blau-Weiß Datteln (8.) den angepeilten Aufstieg in die Oberliga perfekt machen.

BWA: (Doppel) Zherebina/Harder 1:0, Isensee/Fabrizius 0:1; (Einzel) Natalia Zherebina 3:0, Claudia Isensee 1:1, Barbara Pernack 3:0, Jacqueline Fabrizius 0:2.