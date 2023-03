SG Witten Baskets: Warum Luis Runge das Coaching übernimmt

Witten. Kaum hat ein neuer Mann das Sagen auf der Bank der Witten Baskets, springt ein Sieg heraus. Wie das Damen-Team Hagen dominiert.

Nur mit einer Rumpfmannschaft haben die Landesliga-Männer der SG Witten Baskets gegen den TSV Hagen II im Abstiegskampf einen wichtigen 66:62-Sieg errungen. Die Frauen, die ebenfalls gegen die Hagener Reserve antraten, hatten beim 83:52 keine großen Probleme.

Herren-Landesliga

SG Witten Baskets - TSV Hagen II 66:62 (30:25). Da Trainer Shaun Fenner wegen einer Verletzung erst einmal lange ausfällt, hat mit Luis Runge ein ehemaliger Oberliga-Spieler das Coaching bei den Wittenern übernommen. Somit kann sich Co-Trainer Nicolas Pleger voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Mit Sebastian Lobert und Behrang Golshahi halfen zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft aus, damit die Gastgeber zumindest sieben Spieler auf dem Bogen hatten.

Luis Runge gestaltete die Zonenverteidigung etwas flexibler, und das zeigte im ersten Viertel schon Wirkung. Die Hagener kamen nie frei zum Abschluss und trafen nur selten. Nach dem ersten Viertel stand es 14:7, und bis zur 14. Minute zogen die Baskets auf 23:9 davon. Die Hagener stellten dann die Deckung um und holten bis zur Pause auf 25:30 auf.

Im zweiten Durchgang gelang es den Wittenern immer wieder, die Hagener Zone aufzubrechen und wichtige Punkte zu erzielen. Mit einem 50:38 ging es ins Schlussviertel, in dem mit dem 60:44 (35.) die Entscheidung schon gefallen war. Hagen traf zwar dann noch fünf teilweise sehr wilde Drei-Punkt-Würfe, doch auf der anderen Seite holte Colin Ezekwem wichtige Rebounds und markierte die letzten acht Wittener Zähler.

SG: De la Cruz (2), Ezekwem (12), Jackson (12), Lobert (4), Omidi (1), Munzig (11/1), Golshahi (3/1), Pleger (21/2).

Mit 21 Punkten war Nicolas Pleger (am Ball) bester Scorer der SG Witten Baskets gegen die zweite Mannschaft des TSV Hagen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Damen-Landesliga

SG Witten Baskets - TSV Hagen II 83:52 (45:22). Mit einem bärenstarken ersten Viertel legten die Wittenerinnen schon den Grundstein für den Sieg. Spielertrainerin Anna Striepeke freute sich: „Unsere Defensive stand felsenfest, und vorne haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen und die Punkte gemacht.“ Resultat war ein 25:4 nach zehn Minuten, wobei die Wittenerinnen noch sieben Freiwürfe liegen ließen.



Das Spiel wurde anschließend etwas ausgeglichener, doch auch das zweite Viertel ging mit 20:18 an die im Abschluss sicheren Baskets. Das 64:31 nach 30 Minuten nahmen die Wittenerinnen zum Anlass, es nun etwas ruhiger angehen zu lassen. Das fand Striepeke nicht ganz so gut: „Unsere Defensive hat dann nicht mehr so richtig aufgepasst. Wir müssen zukünftig 40 Minuten lang gut verteidigen und auch noch an unserer Freiwurfquote arbeiten.“

SG: Nieweg (3), Freund, Kortner, Volkenrath (7), Rutetzki (9), Raupach (2), Malu (13), Striepeke (28), Stemmer (4), Schiffer (17), Hölters.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten