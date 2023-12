SG Witten Baskets: Nach dem Wechsel läuft es richtig gut

Evelyn Freund und machte acht Punkte für die Witten Baskets in der Basketball-Landelsiga gegen den Barmer TV III.

Witten Die Landesliga-Basketballerinnen der SG Witten Baskets schieben sich weiter vor. Dabei reagiert das Team stark auf eine Schwächephase.

Die Landesliga-Basketballerinnen der Witten Baskets haben sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Dank einer tollen Team-Leistung gelang der Mannnschaft von Anna Kampschulte beim Barmer TV III ein 65:42-Erfolg (29:23 zur Pause).

Der Wittener Erfolg deutete sich schon im ersten Viertel an. Die Defense ließ nichts zu, und mit einem guten Zusammenspiel im Angriff legten die Baskets ein 17:6 vor. Im zweiten Abschnitt passte es aber gar nicht. Barmen verkürzte mit drei Dreiern zum 15:17. Erst als Anna Kampschulte die Verteidigung umstellte, setzten sich die Wittenerinnen bis zur Pause wieder auf 29:23 ab.

SG Witten Baskets drehen nach dem Seitenwechsel auf

Nach dem Seitenwechsel lief es für die Wittenerinnen wie am Schnürchen. Anna Kampschulte freute sich: „Alle Spielerinnen haben vorne die richtigen Entscheidungen getroffen.“ So ging es mit einem 51:29 ins Schlussviertel, in dem die Baskets nichts mehr anbrennen ließen.

Weiter geht es für die Wittenerinnen nun erst im kommenden Jahr mit einem Heimspiel am 13. Januar. Erneut geht es gegen ein Team des Barmer TV – diesmal allerdings gegen die Zweitvertretung. In der Tabelle springen die Wittenerinnen auf den sechsten Platz und sind nun punktgleich mit der SE Gevelsberg und BBA Hagen. In Reichweite ist auch der TSV Hagen II auf Rang drei, der neun Punkte und somit einen mehr als die Baskets hat, sowie der SV Haspe 70 auf Rang zwei mit zehn Zählern. Lediglich die Ruhrpott Baskets aus Herne sind als ungeschlagene Tabellenführer mit 16 Punkten schon etwas außer Reichweite geraten.

Barmer TV III – Witten Baskets 42:65 (23:29)

Baskets: Freund (8), Nieweg (2), Grischkewitz, Kortner (4), Hölters, Rutetzki (6), Richter (13), Malu (4), Kampschulte (11), Mark (7).

Mehr zum Thema

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Witten lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten