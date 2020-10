SG ETSV Ruhrtal Witten: „Im Rückraum viel variieren“

Zum Oberligastart muss die SG ETSV Ruhrtal nach Bergkamen. Trainer Daniel Buff nimmt die Außenseiterrolle an, glaubt an eine Chance.

Mit dem Gastspiel beim HC TuRa Bergkamen (Samstag, 19.15 Uhr) steigen die Oberliga-Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal in die Saison ein. Trainer Daniel Buff (39) ist zum Start ganz zuversichtlich.

Sie haben sich den ersten Gegner Ihrer Mannschaft genau angeschaut. Was ist Ihnen da aufgefallen?

Dass Bergkamen über zwei sehr gute Torhüter verfügt und über einen groß gewachsenen, wurfstarken Rückraum. Da müssen wir auf der Hut sein. Auch auf der Rechtsaußenposition ist TuRa gut besetzt, hat da viel Schnelligkeit im Gegenstoß zu bieten. Bergkamen sieht sich in diesem Spiel selbst als Favorit, deren neuer Trainer glaubt an eine Titelchance für seine Mannschaft. Es wird also nicht einfach für uns.

Wo sehen Sie denn Ihre Chancen? Der Kader der SG ETSV Ruhrtal hat sich ja vor dieser Oberliga-Saison arg verändert.

Wir wollen am Samstag sicher nichts herschenken. Meine Mannschaft ist total motiviert und freut sich auf das erste Punktspiel. Wir werden ordentlich Gas geben und unsere Chance zu nutzen suchen. Maike Behler wird uns aus privaten Gründen zwar fehlen, ansonsten ist der Kader aber komplett.

Haben Sie denn Ihre erste Sieben inzwischen gefunden? Im Test gegen Brambauer sah das jedenfalls schon so aus.

Ich würde bei uns eher von einer ersten Acht oder Neun sprechen. Wir sind im Rückraum flexibel besetzt, können da viel variieren. Jede Spielerin bekommt da ihre Chance. Dass nach dem Spiel gleich drei Wochen Pause sind, kommt uns aber nicht ungelegen, wir haben zuletzt sehr viel getan. Aber jetzt sind wir erstmal alle froh, dass es losgeht. Die Vorbereitung war sehr lang, und wenn es in der Liga um Punkte geht, dann ist die Motivation eben doch noch mal eine ganz andere.