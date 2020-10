SG ETSV Ruhrtal erwartet erneut schwierige Oberliga-Saison

Das letzte Pflichtspiel der Oberliga-Handballerinnen der SG ETSV Ruhrtal Witten liegt fast sieben Monate zurück. Nach der Zwangspause und anschließender langer Vorbereitung steht die Spielzeit 2020/21 aber endlich in den Startlöchern, am Samstag sind die Wittenerinnen beim HC TuRa Bergkamen (19.15 Uhr) zu Gast.

Aufgrund von insgesamt 17 insgesamt Teams sieht der Modus eine Vorrunde vor, ehe es ans Eingemachte geht. Die SG ETSV spielt in der Vorrundengruppe zwei. Die Plätze eins bis drei qualifizieren sich am Ende für die Aufstiegsrunde, die Viert- und Fünftplatzierten sichern sich den Klassenerhalt und spielen Platzierungen aus. Die Mannschaften, die auf Platz sechs bis neun landen, ziehen hingegen in die Abstiegsrunde ein, in der die insgesamt vier Absteiger ausgespielt werden. Es folgt eine Übersicht über die Wittenerinnen und ihre neuen Ligakonkurrentinnen:

SG ETSV Ruhrtal Witten

Trainer: Daniel Buff

Zugänge: Eyleen Karwat, Lucy Peter, Pia Telaar (alle BV Borussia Dortmund II), Nicole Schmidt (TuS Bommern), Nina Schmidt (2. Mannschaft), Hannah Trippe (VfL Brambauer), Katharina Franz (TV Beyeröde II), Pauline Hollatz

Abgänge: Jenny Böhmer, Paulina Jasinska (Karriereende), Verena Löffler (SC Westfalia Kinderhaus), Annika Albus (TuS Bommern), Teresa Jünner, Jessica Hackerts (Königsborner SV), Julia Eckardt (ASC 09 Dortmund), Julia Lewe (Co-Trainerin)

Saisonziel: möglichst schnell Punkte für die klassenerhaltenden Plätze

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, HC TuRa Bergkamen, TVE Netphen

SV Teutonia Riemke

Trainer: Mathias Weber

Zugänge: Jana Schwunk (SG Überruhr), Cara Franke (BV Borussia Dortmund III)

Abgänge: Jenny Güntner (pausiert)

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel

Von Witten ins Münsterland: Verena Löffler (re.) verließ die SG ETSV Ruhrtal und schloss sich dem SC Westfalia Kinderhaus an. Foto: Barbara Zabka





SG TuRa Halden-Herbeck

Trainer: Carsten Gerhartz

Zugänge: Jennifer Nickolas und Anna Broszio (A-Jugend ASC 09 Dortmund), Katharina Studnitzky (DJK TuS Oespel-Kley), Lisa Witte (HSG Hohenlimburg)

Abgänge: Anne Messarius (2. Mannschaft), Sabrina Richter (Karriereende), Stephanie Steden, Andrea Sayki, Christina Lickfeld (pausieren)

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: TVE Netphen, HC TuRa Bergkamen, SC DJK Everswinkel



TVE Netphen

Trainer: Serkan Kahraman

Zugänge: keine

Abgänge: Gilvana Mendes Nogueira (zurück nach Brasilien), Marit Vonnahme (beruflich nach Köln), Katrin Ronge und Melanie Immel (Pause), Ricarda Becker („Standby“)

Saisonziel: Platz 1 bis 5

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, HC TuRa Bergkamen

SC DJK Everswinkel

Trainerin: Franziska Heinz

Zugänge: Laurine Colbatzky (Ahlener SG), Ella Simon (eigene Jugend)

Abgänge: Sabrina Jäger und Katharina Geukes (Karriereende)

Saisonziel: Platz 1-3 in der Vorrunde für die Qualifikation für die Aufstiegsrunde

Favoriten für Platz 1-3: HC TuRa Bergkamen, TVE Netphen

HC TuRa Bergkamen

Trainer: Jörg Rohde

Zugänge: Elisa Grünzig (zuletzt pausiert), Franziska Bloeß (VfL Brambauer)

Abgänge: Alessia Mariotti (DJK SG Bösperde), Anne Seehagen (ASC 09 Dortmund)

Saisonziel: Unter die ersten Drei für die Aufstiegsrunde

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel

Lüner SV

Trainer: Marcel Mai

Zugänge: Elisa Wolf (TV Arnsberg), Svea Renhoff (eigene Jugend)

Abgänge: Hanna Peschel (unklar)

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, HC TuRa Bergkamen

HSG Schwerte-Westhofen

Trainer: Mischa Quaß

Zugänge: Devina Dams (ehem. Jugendspielerin)

Abgänge: Keine

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel

SC Westfalia Kinderhaus

Trainer: Florian Ostendorf

Zugänge: Verena Löffler (SG ETSV Ruhrtal Witten), Aline Tier (SV Eintracht Dolberg), Deborah Peters, Hannah Davids (Sparta Münster), Lea Hardeweg (eigene 2. Mannschaft)

Abgänge: Kira Enders (Studium in Mainz), Jutta Müller-Deile (beruflich nach Kiel), Julia Stegmann (Karriereende)

Saisonziel: Möglichst viele Punkte für eine gute Ausgangslage in der ggf. zu spielenden Abstiegsrunde

Favoriten für Platz 1-3: SC DJK Everswinkel, TVE Netphen und HC TuRa Bergkamen