Selbst den VfL Bochum knackt die U 13 des SV Bommern 05

Bochum. Beim Kreispokal-Turnier glänzen die U-13-Mädchen des SV Bommern und holen Platz zwei. Wie dabei sogar ein Sieg gegen den VfL Bochum glückte.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Aurora Rexhepi, Trainerin der U-13-Juniorinnen des SV Bommern 05, nach dem überraschenden Coup beim Kreispokal-Wettbewerb in Bochum-Linden. Die Talente vom Goltenbusch belegten unerwartet den zweiten Platz, schlugen dabei sogar dem späteren Sieger VfL Bochum ein Schnippchen.

In diesem ersten Spiel des Wettbewerbs, an dem sechs Mädchen-Teams teilnahmen (die DJK Wattenscheid glänzte durch Abwesenheit), gewannen die Bommeranerinnen durch einen Treffer von Nina Finke mit 1:0. „Auf dieses Spiel waren unsere Mädchen vorab so richtig heiß. Einige hatten sich fest vorgenommen, diese Partie zu gewinnen“, so Rexhepi, die die SVB-Talente gemeinsam mit Jenny und Mandy Hoang, allesamt Spielerinnen der Bommeraner Damen.

Lotta Kühl schießt SV Bommern zum Sieg gegen Weitmar 09

Vielleicht war die Mini-Pause danach nicht gerade zuträglich, denn es folgte ein 0:0 gegen Eintracht Grumme, wobei man den SVB-Mädchen ein wenig die müden Beine anmerkte. Das Spiel gegen den VfL Bochum hatte doch viel Kraft gekostet. Im Anschluss gab’s dann noch ein 1:1 gegen Ausrichter Waldesrand Linden sowie ein unglückliches 0:1 (durch ein Eigentor) gegen den LFC Laer.



Durch das abschließende 1:0 über BW Weitmar 09 (Tor durch Lotta Kühl) stand der SVB dann aber immerhin als Vizemeister fest, feierte das auch ausgelassen. „Das war richtig stark. Wir waren bei diesem Turnier eine der jüngsten Mannschaften, hatten sogar ein paar Spielerinnen aus dem U-11-Bereich als Ergänzung dabei“, so Trainerin Aurora Rexhepi. Am kommenden Sonntag absolviert die U 13 des SV Bommern noch ein weiteres Turnier in Datteln, danach geht’s in die verdiente Sommerpause.

