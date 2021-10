Sechs Spiele, sechs Niederlagen: SV Herbede verliert weiter

Witten. Herbedes U19 geht unter, Wittens U17 verliert erstmals, die C-Jugend siegt deutlich: So lief das Wochenende im Wittener Jugendfußball.

Die A-Jugend des SV Herbede verliert auch gegen Borussia Dröschede – und zwar deutlich. Die B-Jugend des FSV muss ebenfalls eine Niederlage hinnehmen, die erste der Saison. So lief das Wochenende im Wittener Jugendfußball.

SV Herbede – FC Borussia Dröschede 0:5 (0:1)

Noch immer sucht der SV Herbede einen neuen Trainer für die A-Jugend, sodass für das Spiel gegen Dröschede interimsweise erneut Predrag Dordic, Vater eines Spielers, die Mannschaft coachte. Allerdings konnte auch er die sechste Niederlage im sechsten Spiel nicht verhindern. Zwar spielten die Herbeder in der ersten Halbzeit zwar sehr gut mit, waren sogar die bessere Mannschaft, gingen aber nach knapp einer halben Stunde (28.) in Rückstand.

Nach der Pause spielten die Gäste deutlich besser, sodass sie kurz nach Wiederanpfiff erhöhten (56.) und nur sieben Minuten später für die Vorentscheidung sorgten. Schlussendlich verlor Herbede mit 0:5 und die Chancen auf den Klassenerhalt werden immer geringer. Überschattet wurde die Partie allerdings von einer Auseinandersetzung zwischen Zuschauern: Nach dem dritten Tor fiel wohl eine abwertende Bemerkung in Richtung der Herbeder, woraufhin sich einige Eltern so provoziert fühlten, dass sie denjenigen körperlich angingen. Das Spiel wurde unterbrochen und die Situation kurze Zeit später aufgelöst.

Spielverein Westfalia Soest – FSV Witten B-Jugend 1:0 (1:0)

Die B-Junioren des FSV Witten mussten im Spiel gegen Westfalia Soest die erste Niederlage hinnehmen, nachdem sie die ersten sechs Spiele allesamt gewannen. Die Gastgeber gingen nach 28 Minuten überraschend in Führung. Nach einer Ecke fiel der Ball slapstickartig rein.

In der zweiten Hälfte erspielten sich die Gäste einige Chancen und waren die deutlich bessere Mannschaft, aber das Tor wollte einfach nicht fallen. „Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können und der Ball wäre nicht reingegangen. Die Niederlage ist sehr unnötig, weil wir das ganze Spiel dominiert haben, obwohl wir selbst nicht gut gespielt haben. Das hätten wir gewinnen müssen.“

SV Wacker Obercastrop – FSV Witten C-Jugend 1:5 (1:2)

FSV-Coach Patryk Mientus blieb auch im fünften Spiel mit seiner Mannschaft ungeschlagen und behält beste Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. Dabei begann das Spiel zunächst ganz anders: Bereits nach fünf Minuten gingen die Gastgeber in Führung durch Standard: „Standards sind einfach unsere Schwäche“, so Mientus.

Doch nur kurze Zeit später gelang den Wittenern schon der Ausgleich durch Ben Nukcic (12.), nur acht Minuten später drehten die Gäste durch Tarik Salikovic das Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit spielte man die Gastgeber an die Wand: Abdeladhim Abdelhor sorgte in der 50. Minute für die Vorentscheidung, Hussain Morsel machte sieben Minuten später endgültig den Deckel drauf und auch Emil Caspary durfte weitere sechs Minuten später treffen.

Patryk Mientus zeigte sich nach der Partie außerordentlich zufrieden: „Fußballerisch war das unser bestes Spiel, alle Tore sind spielerisch gefallen. Das war wirklich gut. Jetzt haben wir zwei Wochen Pause und dann kommt das Topspiel gegen Weitmar.“